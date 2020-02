A Prefeitura de Paranavaí, através de uma parceria entre a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Esportes e Lazer e a Unespar, iniciam na próxima segunda-feira, dia 10 de fevereiro, uma intervenção para tratamento e estudo com pacientes que apresentam obesidade. O objetivo é reduzir o risco cardiometabólico dos pacientes atendidos e testar a eficácia do programa para implantação no município, buscando atender todos os pacientes que precisam. Este programa vem para substituir o Programa Medida Exata.

“Antes do início das intervenções, os pacientes foram submetidos a exames para avaliar o risco cardiometabólico. Ao término do período estabelecido para as atividades, eles serão reavaliados. Este programa é um modelo de intervenção que já acontece em Maringá há 15 anos, através da NEMO/UEM/HU”, explica a coordenadora do Programa de Vigilância Alimentar e Nutricional do município, Raquel Tomiazzi Utrila.

O início do estudo e tratamento de obesidade está marcado para às 18h30, no Ginásio de Esportes Noroestão. A intervenção será feita com 50 pacientes, com idades entre 18 e 50 anos. Eles serão acompanhados e receberão tratamento por um período de 16 semanas. As atividades serão realizadas sempre às segundas, quartas e sextas-feiras. Os pacientes vão participar de atividades físicas aeróbicas, seguidas de orientações com profissional psicólogo, educador físico e nutricionista. As atividades também terão participação em parceria do Instituto Vita C.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí