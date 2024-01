Município inicia intensa ação para eliminar focos de dengue

O município de Paranavaí, através da Vigilância em Saúde, deu início a uma intensa ação de combate à dengue nos bairros apontados com mais focos do mosquito, conforme o último Levantamento de Índice Rápido do Aedes (LIRA), que teve índice de 4,6, representando alto risco de infestação e ritmo acelerado de proliferação das larvas.

A ação está sendo realizada pelos agentes de combate às endemias em conjunto com os fiscais sanitários. Na primeira semana de trabalho, foram mais de 60 notificações em locais considerados com ambiente propício para proliferação do mosquito da dengue. Os responsáveis dos imóveis foram notificados para que realizem a limpeza sob pena de aplicação de multa.

“Durante as visitas, foram mais de 120 focos destruídos e sabemos que ainda temos muito trabalho a fazer. Porém, não há como o município combater o mosquito da dengue sozinho. Precisamos da colaboração da população com a limpeza de suas residências e eliminação dos focos de dengue”, disse o diretor da Vigilância em Saúde, Natan Tobias.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí