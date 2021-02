Município inicia nesta terça-feira vacinação de idosos com mais de 90 anos contra Covid-19

A Prefeitura de Paranavaí dá início nesta terça-feira (9/2) à vacinação de idosos com mais de 90 anos contra o Covid-19. Por estratégia, o município definiu cinco UBSs (Unidades Básicas de Saúde) onde os idosos poderão receber a dose da vacina: UBS São Jorge, UBS Chácara Jaraguá, UBS Panorama, UBS Zona Leste e UBS Morumbi. As salas de vacina destas unidades de saúde estarão abertas das 8h às 14h, sem intervalo para o almoço.

Para receber a dose da vacina, basta que o idoso com mais de 90 anos vá até uma das cinco UBSs estratégicas, se possível acompanhado, e apresente um documento de identificação com foto, CPF, Cartão SUS, Cartão de Vacina e um comprovante de residência.

“Nossa orientação é para que, se o idoso tiver um acompanhante, que esse acompanhante desça do carro com a documentação, preencha a ficha de cadastro e, só depois, o idoso desça do carro para receber a dose na sala de vacina para que ele não se exponha por muito tempo”, explica a coordenadora de Imunização do município, Grazieli Barbaço.

Atualmente, Paranavaí tem 906 idosos com mais de 90 anos cadastrados no município. Para as próximas etapas de imunização do grupo prioritário de idosos, serão vacinadas ainda 3.039 pessoas com idades entre 80 e 89 anos; 5.726 pessoas com idades entre 70 e 79 anos; e 9.145 pessoas com idades entre 60 e 69 anos. “Não temos previsão da data exata de início da vacinação para as próximas faixas etárias pois dependemos da entrega de novas doses”, enfatiza a coordenadora de Imunização.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí