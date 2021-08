Município oferece tratamento gratuito para quem quer parar de fumar

Quer parar de fumar? A Secretaria de Saúde de Paranavaí, através do Programa de Controle do Tabagismo, oferece acompanhamento profissional e tratamento gratuito para quem tem vontade de largar o vício.

“Já há alguns anos o município oferece tratamento para quem quer parar de fumar, diretamente nas UBSs de referência. Por conta da pandemia, com o aumento da demanda de pessoas procurando por vacinas e com a necessidade de evitar aglomerações, esse atendimento nas UBSs ficou mais restrito. Por isso, abrimos um projeto paralelo, com a formação de grupos de tratamento que estão sendo atendidos no Centro da Juventude. Para ter acesso a esses grupos de tratamento é muito simples. Basta que a pessoa procure a UBS de referência (mais próxima de sua casa) e dê o nome na recepção. As equipes das UBSs colocam o nome do interessado em uma lista de inscrições, e então montamos os grupos de tratamento e entramos em contato com as pessoas que manifestaram o desejo de parar de fumar. As sessões em grupo são muito bem estruturadas, com a presença de psicóloga e nutricionista trabalhando diretamente com os pacientes, além do acompanhamento médico individualizado, com um profissional que prescreve a medicação, orienta, verifica o andamento do tratamento e dá todo suporte necessário a cada participante”, explica a coordenadora do Programa de Controle do Tabagismo em Paranavaí, Daiana Letrinta.

A coordenadora esclarece ainda que o município oferece tratamento com medicamentos como bupropiona e adesivos de reposição de nicotina. “Os tratamentos e as sessões em grupo têm apresentado bons resultados. No mês de agosto nós coordenamos dois grupos de cessação do tabagismo no Centro da Juventude. O primeiro grupo, com reuniões no período da tarde, teve participação de sete pessoas – cinco delas conseguiram parar de fumar. O segundo grupo, com as reuniões à noite, teve participação de nove pessoas, e cinco delas também conseguiram parar de fumar. Com a questão da pandemia, percebemos a necessidade de intensificar a oferta de atendimentos através dos grupos de tratamento. Por isso, no mês de setembro vamos aumentar de dois para quatro grupos de cessação do tabagismo no Centro da Juventude, para abrangermos mais pessoas que querem parar de fumar. Nossa intenção é de realizar sempre quatro grupos por mês, com média de 10 a 15 pessoas sendo atendidas em cada grupo”, destaca.

Ainda segundo Daiana, o tabagismo precisa ser encarado como uma dependência química. “Pela questão do vício, às vezes, sozinha é mais difícil a pessoa conseguir parar de fumar. Mas com a medicação correta, com apoio profissional, orientação e o trabalho em grupo, fica bem mais fácil”, finaliza.

Quem quiser obter mais informações sobre o tratamento ou ainda se inscrever diretamente na coordenação do Programa de Controle do Tabagismo, também pode entrar em contato direto através dos telefones (44) 3422-5101 ou 99167-2755.

Dia 29 de agosto – Criado em 1986 pela Lei Federal 7.488, o Dia Nacional de Combate ao Fumo (29 de agosto), tem como objetivo reforçar as ações nacionais de conscientização sobre os danos sociais, de saúde, econômicos e ambientais causados pelo tabaco.

Nesta data, em todo país serão realizadas ações de continuidade à campanha “Comprometa-se a parar de fumar”. Num momento em que ainda enfrentamos a Covid-19, o tabagismo vem se mostrando cada vez mais um fator de risco determinante para o aumento de contaminação e para o possível agravamento de sintomas da doença em fumantes. Por isso, parar de fumar se torna uma medida de proteção à saúde de todos os cidadãos.

Este ano, os materiais desenvolvidos pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde, destacam a importância de proteção a saúde de crianças, jovens e adolescentes. Isto porque a OMS (Organização Mundial da Saúde) considera o tabagismo uma doença pediátrica, já que as crianças, adolescentes e jovens têm sido expostos cada vez mais cedo ao vício. A maioria dos fumantes se torna dependente até os 19 anos.

Todos os produtos derivados do tabaco, incluindo os dispositivos eletrônicos para fumar, são nocivos à saúde. A fumaça do tabaco contém mais de 7.000 compostos químicos. Estudos indicam que no mínimo 69 dessas substâncias provocam câncer.

Parar de fumar é uma grande decisão, dizer não ao tabaco é a melhor escolha.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí