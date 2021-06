Município paralisa ação de vacinação contra Covid-19 no Centro de Eventos até a chegada de novas doses

A Secretaria Municipal de Saúde, através da coordenação de Imunização, e a 14ª Regional de Saúde, comunicam a toda a população que irá paralisar, a partir desta quarta-feira (16/6), a ação de vacinação em massa contra Covid-19 no Centro de Eventos até a chegada de novas doses para Paranavaí. O município ainda não tem informações atualizadas sobre o dia exato de chegada das novas doses, mas a expectativa é de que a vacinação possa ser retomada nos próximos dias.

“Desde que começamos esta ação de vacinação em massa no Centro de Eventos, foram sete dias de movimentação intensa das pessoas que fazem parte dos grupos prioritários. Neste sete dias, já aplicamos mais de 10.300 primeiras doses e conseguimos antecipar a imunização para pessoas sem comorbidades a partir de 48 anos completos. Nosso levantamento aponta que aproximadamente 35% da população de Paranavaí já está imunizada com pelo menos uma dose contra Covid-19. Estamos muito confiantes de que poderemos atingir uma grande cobertura vacinal em mais algumas semanas e isso vai nos ajudar muito no controle da circulação viral e na diminuição do agravamento de sintomas nas pessoas que estão sendo positivadas”, avalia a secretária de Saúde, Andréia Vilar.

A Secretaria de Saúde ainda tem uma orientação importante para as gestantes e puérperas com comorbidades. As mulheres deste grupo podem procurar pela 1ª dose da vacina contra Covid-19 na UBS Zona Leste, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Mas é necessário fazer o agendamento prévio através do telefone 3423-8773.

Segunda dose – As pessoas que estão dentro do prazo anotado na Carteira de Vacinação para tomar a 2ª dose da vacina contra Covid-19, podem procurar duas unidades de Saúde: a UBS Coloninha, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 16h; ou a UBS Zona Leste, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Em ambos os casos, é necessário fazer o agendamento prévio através dos telefones: 3422-9043 (UBS Coloninha) ou 3423-8773 (UBS Zona Leste).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí