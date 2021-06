Município recebe medicamentos e insumos para tratamento de Covid adquiridos com recursos da Campanha Imuniza Paranavaí

O município de Paranavaí recebeu nesta quarta-feira (16/6) uma série de medicamentos e insumos destinados ao tratamento contra Covid-19 dos pacientes internados no Hospital de Campanha Morumbi. Os itens foram adquiridos com parte dos recursos arrecadados pela Campanha Imuniza Paranavaí, coordenada pela ACIAP (Associação Comercial e Empresarial).

“A Campanha Imuniza Paranavaí arrecadou pouco mais de R$ 316 mil entre empresas e Pessoas Físicas da cidade. O destino inicial deste recurso era a aquisição de 100 mil doses de vacina contra Covid-19. Porém, como a aquisição se inviabilizou e, em contrapartida, houve um aumento significativo na demanda de pacientes atendidos nas unidades de Saúde em Paranavaí, houve um consenso em destinarmos o dinheiro arrecadado para atender a esta demanda”, explicou o presidente da ACIAP, Rafael Cargnin Filho.

Para o município (Hospital de Campanha Morumbi), foram destinados medicamentos para intubação, medicamentos essenciais para o tratamento diário contra o Covid-19, além de máscaras e equipamentos de CPAP (aparelhos de ventilação por pressão), e outros insumos como bacias de uso hospitalar, “comadres” (urinol), cubas de aço, sondas para alimentação enteral, monitores multiparâmetros e bombas de infusão.

“A vacinação tem evoluído bem em Paranavaí e, com a necessidade de menos vacinas para completarmos a imunização da população, a Prefeitura tem condições de fazer as aquisições necessárias (em quantidade menor) com recursos próprios. Por isso, consideramos que estes recursos da Campanha Imuniza Paranavaí estão sendo muito bem empregados para nos ajudar a suprir a demanda de atendimentos no sistema de Saúde”, avaliou o prefeito KIQ.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí