Município recebe novos respiradores para atendimento de pacientes na UPA

Neste domingo, dia 28 de junho, o prefeito KIQ e a secretária de Saúde de Paranavaí, Andréia Vilar, receberam quatro novos respiradores para atendimento de pacientes na UPA 24 horas. Os equipamentos foram solicitados pelo município no mês de março, quando iniciaram as ações de enfrentamento ao Covid-19, e foram liberados pelo Ministério da Saúde através da ação do deputado federal Felipe Francischini.

“Nós fizemos um pedido ao Ministério da Saúde, através da 14ª Regional de Saúde e, felizmente fomos atendidos. Recebemos dois respiradores de UTI completos (com monitor) e dois respiradores de transporte portáteis, para serem usados no deslocamento de pacientes nas ambulâncias. Os respiradores de UTI serão instalados no setor de emergência da UPA 24 horas para atendimento exclusivo de pacientes de Paranavaí que necessitarem deste suporte”, explicou Andréia.

Com o recebimento dos novos equipamentos, a UPA 24 horas passa a ter quatro leitos completos de UTI com respirador – 3 na sala de emergência geral e 1 no setor de atendimento exclusivo aos casos suspeitos e confirmados de Coronavírus. Além disso, a ala Covid montada na UPA tem outros 6 leitos de observação.

“Hoje, a Santa Casa de Paranavaí é um dos hospitais de referência no Paraná para receber pacientes suspeitos ou confirmados para Covid e, com a superlotação em vários hospitais do Estado, pacientes da macrorregião da qual Paranavaí faz parte, estão sendo enviados para cá. No fim de semana, quatro pacientes de fora da nossa região foram trazidos para a Santa Casa – um de Goioerê, dois de Campo Mourão e um de Terra Boa. Com estes novos equipamentos que recebemos e estamos instalando na UPA, vamos conseguir dar o respaldo necessário aos nossos pacientes de Paranavaí”, avaliou o prefeito KIQ.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí