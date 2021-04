Município retoma vacinação contra Influenza para grupos de crianças, gestantes e puérperas

A partir desta terça-feira, dia 27 de abril, a Secretaria Municipal de Saúde, através da coordenação de Imunização, retoma a aplicação das doses de vacina contra Influenza em Paranavaí para os grupos prioritários de crianças, gestantes e puérperas. Mais uma vez, a vacinação será feita de maneira escalonada e, por isso, é preciso ficar atento aos dias, horários e locais de vacinação.

As crianças serão divididas em três grupos e para receber a dose da vacina, basta que os pais ou responsáveis apresentem a Carteira de Vacinação do menor. Na terça-feira, dia 27, serão vacinadas as crianças com idades entre 6 meses a menores de 2 anos (1 ano, 11 meses e 29 dias). Este grupo poderá ser vacinado das 8h às 11h30 e das 14h às 16h, em doze salas de vacina: UBS 3 Conjuntos, UBS Coloninha, UBS Campo Belo, UBS São Jorge, UBS Celso Konda, UBS Panorama, UBS Sumaré, UBS Jaraguá, UBS Monte Cristo, UBS Morumbi, UBS Jardim Maringá e UBS Graciosa.

Na quarta-feira, dia 28, será a vez das crianças com idades entre 2 anos completos a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias). Estas crianças podem ser vacinadas das 8h às 11h30 e das 14h às 16h, também em doze salas de vacina: UBS 3 Conjuntos, UBS Coloninha, UBS Campo Belo, UBS São Jorge, UBS Celso Konda, UBS Panorama, UBS Sumaré, UBS Jaraguá, UBS Monte Cristo, UBS Morumbi, UBS Jardim Maringá e UBS Graciosa.

E as crianças com 5 anos completos a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias) receberão a dose da vacina na quinta-feira, dia 19, também das 8h às 11h30 e das 14h às 16h. Basta que os pais procurem uma das treze salas de vacina abertas neste dia: UBS 3 Conjuntos, UBS Coloninha, UBS Campo Belo, UBS São Jorge, UBS Celso Konda, UBS Panorama, UBS Sumaré, UBS Jaraguá, UBS Monte Cristo, UBS Ouro Branco, UBS Morumbi, UBS Jardim Maringá e UBS Graciosa.

Na sexta-feira, dia 30, serão aplicadas as doses da vacina contra Influenza em gestantes e puérperas (mães com até 45 dias após o parto). A imunização para este grupo será das das 8h às 11h30 e das 14h às 16h. Basta que os pais procurem uma das treze salas de vacina abertas neste dia: UBS 3 Conjuntos, UBS Coloninha, UBS Campo Belo, UBS São Jorge, UBS Celso Konda, UBS Panorama, UBS Sumaré, UBS Jaraguá, UBS Monte Cristo, UBS Ouro Branco, UBS Morumbi, UBS Jardim Maringá e UBS Graciosa. Para serem vacinadas, as gestantes e puérperas devem apresentar um documento pessoal com foto, Carteira de Vacinação e Carteira de Gestante.

“Recebemos pouco mais de 1.500 doses e estamos distribuindo em todas as UBSs para a imunização dos grupos de crianças, gestantes e puérperas. Cada unidade vai receber um número restrito de doses por dia – na terça-feira serão 30 doses por UBS; na quarta-feira, em média 40 doses; e na quinta e sexta-feira, 20 doses por UBS. Assim que formos recebendo novos lotes, vamos abrindo novamente a vacinação até imunizar toda a população dos grupos prioritários”, explica a coordenadora de Imunização do município, Grazieli Barbaço.

“Lembrando que as crianças de 6 meses a menores de 5 anos referenciadas nas UBSs Zona Leste e Ouro Branco, deverão tomar a dose da vacina contra Influenza na UBS Monte Cristo nesta terça e quarta-feira”, frisa.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí