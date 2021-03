Município retoma vacinação de profissionais de Saúde e idosos acima de 88 anos a partir de segunda

Após receber um novo lote de vacinas contra o Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde, através da coordenação de Imunização, elaborou um cronograma de aplicação das doses, com início na próxima segunda-feira (8/3). A previsão é de que até o dia 15 de março sejam aplicadas as primeiras doses em idosos de 88 e 89 e profissionais de Saúde, e também as segundas doses em idosos acima de 90 anos e profissionais de Saúde que já receberam a primeira dose.

“Optamos por trabalhar um cronograma com escalonamento das idades para evitar aglomerações nos pontos de vacinação. As orientações continuam as mesmas. Para receber a dose da vacina, basta que os idosos e profissionais de Saúde se dirijam até a UBS indicada no cronograma, levando os documentos necessários: documento de identificação com foto, CPF, Cartão SUS, Cartão de Vacina e um comprovante de residência”, explica a coordenadora da Imunização do município, Grazieli Barbaço.

Lembrando que a família que tiver idosos a partir de 88 anos que estejam acamados ou impossibilitados de ir pessoalmente tomar a vacina, devem entrar em contato com a Unidade Básica de Saúde de referência da sua região para agendar a aplicação da dose em casa.

Confira o cronograma de aplicação das doses:

Idosos de 88 anos – 1ª dose

* 11 de março das 8h às 14h

Local: UBS Zona Leste

Idosos de 89 anos – 1ª dose

* 10 de março das 8h às 14h

Local: UBS Zona Leste

Idosos acima de 90 anos – 2ª dose

* 8 de março das 10h às 14h

* 9 de março das 8h às 14h

Locais: UBS Panorama, UBS São Jorge, UBS Zona Leste e UBS Morumbi

Profissionais de Saúde – 1ª dose

* 8 de março das 10h às 13h

* 9 de março das 8h às 13h

* 10 de março das 8h às 13h

Local: UBS Jardim Maringá (com agendamento)

Profissionais de Saúde – 2ª dose

* 8 de março das 10h às 16h – para os vacinados 1ª dose em 8 de fevereiro

* 9 de março das 8h às 16h – para os vacinados 1ª dose em 10 de fevereiro

* 10 de março das 8h às 16h – para os vacinados 1ª dose em 11 de fevereiro

* 11 de março das 8h às 16h – para os vacinados 1ª dose em 12 de fevereiro

* 15 de março das 8h às 16h – para os vacinados 1ª dose em 17 e 18 de fevereiro

Local: UBS Ouro Branco

*** após estas datas, aplicação das doses apenas com agendamento prévio através do telefone 3902-1136

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí