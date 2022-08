Município segue com mutirões de multivacinação no Centro de Eventos em todas as quintas-feiras do mês de agosto

Depois dos excelentes resultados alcançados no mês de julho, a Secretaria Municipal de Saúde, através da coordenação de Imunização, decidiu por seguir com os mutirões especiais de multivacinação no Centro de Eventos em todas as quintas-feiras do mês de agosto. Para participar basta ir até o local das 17h às 20h levando documento de identificação com foto, CPF, Cartão de Vacina e Cartão SUS atualizado.

Os mutirões no Centro de Eventos estão marcados para os dias 4, 11, 18 e 25 de agosto. A ação é aberta para todas as pessoas que estiverem com qualquer dose do esquema vacinal em atraso ou dentro do prazo para ser imunizado. Segundo a coordenação de Imunização, o município terá todas as doses de vacina disponíveis para cobertura do esquema vacinal, desde doses contra Covid e Influenza, até as vacinas de rotina, como sarampo, tétano, febre amarela, poliomielite, etc.

Nos quatro mutirões do mês de julho realizados nos dias 7, 14, 21 e 28, mais de 2.300 pessoas foram atendidas. No total, foram aplicadas 3.979 vacinas, sendo 1.717 contra Covid, 1.291 contra Influenza e 971 doses de rotina.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí