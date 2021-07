Município vai fechar Hospital de Campanha no Jardim Morumbi

A partir desta sexta-feira, dia 30 de julho, o município vai não vai mais receber pacientes com Covid-19 no Hospital de Campanha Morumbi. Com a queda nos números de casos confirmados e pacientes internados, no próximo dia 6 de agosto todas as atividades do Hospital de Campanha serão encerradas.

Com isso, apenas a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e a Santa Casa continuam como unidades de referência para atendimento de pacientes com a doença.

“Temos acompanhado a evolução dos atendimentos e, nas últimas semanas, sentimos uma boa diminuição no número de pacientes internados no Hospital de Campanha. Considerando isso, optamos por não receber novos pacientes para que possamos fechar totalmente os atendimentos no hospital de campanha. Com a baixa na procura por atendimento, vamos concentrar tudo na Santa Casa”, explica a secretária de Saúde, Andréia Vilar.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí