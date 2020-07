Município vai publicar novo decreto com restrições de venda e consumo de bebidas alcoólicas

O município de Paranavaí vai publicar nesta sexta-feira, dia 31 de julho, o decreto 21.487/2020 que prorroga as restrições de venda e consumo de bebidas alcoólicas das 22h às 6h em locais públicos. O decreto terá validade até o dia 16 de agosto.

A medida de proibir a venda e consumo de bebidas alcoólicas após às 22h em locais públicos foi acordada na reunião do Comitê de Operação Emergencial (COE) e tem como objetivo evitar o crescimento do número de casos confirmados de Covid-19. “Queremos evitar o aumento do número de casos e limitar a venda e consumo de bebidas alcoólicas foi uma das alternativas encontradas pelo COE”, explicou a secretária de Saúde, Andreia Vilar.

O 8º Batalhão da Polícia Militar fez um levantamento quantitativo de boletins de ocorrências atendidos comparando 11 dias anteriores ao decreto e durante a validade do mesmo. O resultado foi uma diminuição de 18% de ocorrências. “O decreto contribuiu significativamente para essa redução, sem contar que abrangeu apenas um fim de semana, portanto, deduzimos que os números seriam ainda maiores. Estaremos atentos ao cumprimento do novo decreto”, afirmou o comandante do 8º BPM, Tenente Coronel Jeferson de Souza.

