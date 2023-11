Município vai realizar Feira de Saúde neste domingo, no SESC

O município de Paranavaí, em parceria com o SESC, SENAC e Rotary Club, vai realizar neste fim de semana mais uma edição da Feira de Saúde, que tem como objetivo proporcionar a comunidade serviços de saúde e atividades de lazer, promovendo a conscientização sobre a importância da prevenção e cuidados com a saúde.

A feira vai acontecer neste domingo, dia 26 de novembro, das 9h às 16h, nas dependências do ginásio do SESC, localizado na Rua Percy Guimarães Cleve, nº 1115 (próximo ao Parque Ouro Branco).

Durante toda a Feira de Saúde, serão disponibilizados os seguintes serviços:

- Orientação nutricional;

- Feira de doação e conscientização sobre posse responsável de animais;

- Vacinação para pessoas a partir de 9 anos de idade (HPV, ACWY, Covid-19, febre amarela, tétano, tríplice viral e hepatite B; DTPA para gestantes);

- Testagem rápida para diagnóstico de HIV, sífilis e hepatites B e C;

- Distribuição de panfletos e orientação sobre tabaco e drogas;

- Trilha pelo Parque Ouro Branco com recolhimento de lixo;

- Exibição de larvas de dengue em criadouros e no microscópio;

- Apresentação dos serviços das comunidades terapêuticas: Comunidade Católica Emanuel, Servo Sofredor e Amor Exigente;

- Orientação da Ouvidoria da Saúde e do Conselho Municipal de Saúde;

- Orientação sobre Saúde da Mulher e do Homem, com agendamento de exames preventivos;

- Atividades esportivas;

- Participação do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar;

- Orientações Jurídicas - Núcleo de Prática Jurídica da Unespar;

- Orientações do Núcleo Maria da Penha da Unespar;

- Atendimentos em saúde mental (Ambulatório de Saúde Mental, CAPS AD, CAPS II e CAPS infantil);

- Atividades terapêuticas no local;

- Oficina de artesanato;

- Acolhimento e encaminhamentos para grupos terapêuticos na Atenção primária.

Programação

9h – Arrastão no Parque Ouro Branco com a equipe da Vigilância em Saúde e voluntários

10h – Aulão rítmico com a equipe do Programa Municipal de Tratamento de Obesidade (PMTO)

10h30 – Apresentação do grupo do SESC

11h – Apresentação do grupo do Instituto Maurício Gehlen

11h30 – Apresentação do canil da Polícia Militar

14h – Aulão de ritmo da Uniasselvi

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí