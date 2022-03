Municípios promovem ação contra a dengue neste sábado em todo o Paraná

Neste sábado, dia 12 de março, ocorrerá um novo Dia D de prevenção à dengue, uma ação conjunta para a conscientização da população contra a proliferação da doença. A ação é parte de uma iniciativa do SESC nos municípios que aderiram à campanha, com apoio de instituições estaduais, como a Defesa Civil, a Secretaria de Estado de Saúde, a Casa Civil e o Corpo de Bombeiros, além de instituições privadas que auxiliarão na distribuição de material e divulgação da ação.

A proposta é uma integração entre poder público e sociedade civil organizada em prol da luta contra a proliferação da doença. O objetivo é convidar as pessoas a realizarem ações de eliminação de criadouros em suas residências, evitando que ocorra a propagação do mosquito por meio da ação individual das pessoas, mostrando que a participação popular é essencial para garantir a manutenção da segurança das pessoas.

Segundo o boletim semanal da dengue, o Paraná já registra 24.155 casos suspeitos, com 1.718 confirmações. Até o momento, 334 municípios registraram notificações. Destes, 175 confirmaram a doença. Não há registro de óbitos neste período.

Para fomentar essa ação preventiva, o SESC criou a campanha “Aqui o Mosquito não Entra”, no começo de fevereiro, com um espaço exclusivo em seu aplicativo para permitir que as pessoas cadastrem as suas ações, tirando foto do possível criadouro antes e depois da ação. Segundo a entidade, pode ser um prato de vaso de flores que foi esgotado e preenchido com areia, ou um pneu que foi esgotado e colocado em um local que não vai acumular água.

A partir desse controle, a iniciativa vai premiar os agentes que mais eliminarem focos. É possível criar também uma competição entre equipes, em que diferentes escolas se organizam, por exemplo, para competir com outras.

A região que é foco nesse momento é a Regional de Saúde de Paranavaí, onde as equipes da Secretaria de Estado de Saúde estão preparando ações mais intensivas com os municípios que têm maior quantidade de casos registrados no período.

Diversos municípios já programaram suas ações. Entre eles estão Apucarana, Matinhos, Cornélio Procópio, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Ivaiporã, Jacarezinho, Londrina, Marechal Cândido Rondon, Maringá, Medianeira, Nova Londrina, Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Ponta Grossa, Rio Negro, São José dos Pinhais, Toledo, Umuarama e União da Vitória.

A Defesa Civil Estadual e o Corpo de Bombeiros estão auxiliando na divulgação e também na distribuição de materiais aos municípios, para que possam desenvolver as ações em seus municípios.

Confira algumas das ações do Dia D:

– Bela Vista do Paraíso: na unidade do Sesc, às 15h, será realizada um caça a focos da dengue com alunos.

– Campo Mourão: das 9h às 10h: Os alunos do grupo de idosos do Sesc Campo Mourão serão orientados em como utilizar o aplicativo e, ao redor do quarteirão da unidade, farão uma atividade prática de identificação de focos da dengue.

– Cornélio Procópio: das 10h30 às 11h30 e das 15h30 às 16h, no pátio do Centro de Educação Infantil do Sesc será realizada com os alunos uma atividade lúdica de caça ao mosquito.

– Curitiba: na Educação Infantil, durante os períodos de chegada e saída dos alunos, serão repassadas informações aos pais sobre a campanha e o uso do aplicativo. No Sesc Portão, das 15h às 16h, será realizada uma roda de conversa com os grupos de idosos, com orientações sobre a prevenção e o combate à dengue e apresentação do app da campanha.

– Francisco Beltrão: das 8h às 16h, no Calçadão Central de Francisco Beltrão haverá uma exposição sobre a doença, divulgação da campanha e orientação sobre os focos da dengue.

– Foz do Iguaçu: durante todo o dia, quem visitar a unidade do Sesc Foz do Iguaçu, os alunos e os clientes receberão orientações sobre a campanha de combate à dengue e serão repassadas

– Guarapuava: das 18h às 19h, a Vigilância Sanitária de Guarapuava realizará uma live sobre o vetor transmissor da dengue e representantes do Sesc explicarão o funcionamento da campanha. Às crianças da Educação Infantil será realizada uma atividade lúdica, com panfletos interativos para colorir, fornecidos pela prefeitura.

– Ivaiporã: das 8h30 às 9h30, haverá uma roda de conversa com o grupo de idosos da unidade.

– Jacarezinho: das 13h30 às 17h, haverá uma reunião com representantes da Secretaria Municipal de Educação para debater estratégias da campanha.

– Londrina: das 9h às 17h: Visitação às Escolas Municipais para divulgação do App e mobilização para participação de Equipes. Além disso, das 9h às 12h, no Calçadão de Londrina, serão realizadas orientações aos comerciantes sobre a prevenção e combate ao mosquito da dengue. Na unidade do Sesc Londrina Norte, das 8h às 10h30, haverá uma ação de conscientização, orientação e divulgação do App nos Grupos de Idosos, com vistoria guiada no entorno da Unidade. Além disso, também serão explicados nas escolas da região Norte de Londrina, a doença, o aplicativo e como eliminar focos do mosquito.

– Marechal Cândido Rondon: das 11h30 às 13h30: além de orientações ao público, haverá vistoria nas dependências da unidade para eliminação de focos.

– Maringá: durante todo o dia serão realizadas diversas ações, como a apresentação da campanha aos municípios integrantes da 15ª Regional de Saúde, orientações para alunos do Sesc e do Senac, grupos de associação de moradores, OAB e setor de saúde.

– Matinhos: nas ruas centrais e nos estabelecimentos comerciais de Matinhos, será realizada uma ação de combate à dengue, das 9h às 11h e das 13h30 às 15h.

– Nova Londrina: agentes e representantes do setor de saúde de Nova Londrina estarão reunidos no salão social do Senac para debater estratégias da campanha.

– Paranavaí: durante todo o dia, agentes e representantes do setor de saúde de Paranavaí e lideranças locais estarão reunidos para debater estratégias. À tarde, haverá uma ação especial com as turmas do Curso de Aprendiz, no Senac.

– Pato Branco: com os alunos da Educação Infantil será realizada uma atividade lúdica de caça ao mosquito.

– São José dos Pinhais: no período da manhã, na unidade Sesc São José dos Pinhais será realizada uma reunião com diretores de escolas municipais sobre a campanha

– Toledo: Das 10h às 12h, no Núcleo de Educação de Toledo haverá uma reunião para sensibilizar diretores e coordenadores de escolas estaduais a participarem da campanha.

– Umuarama: nas ruas centrais e nos estabelecimentos comerciais de Umuarama será realizada uma ação de combate à dengue, com eliminação de criadouros do mosquito da dengue, das 9h às 11h30. Na unidade do Sesc Umuarama o grupo de idosos, crianças e os alunos do Pilates participarão de uma roda de conversa sobre o tema.

