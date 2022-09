Mutirões vão tirar pelo menos 500 pacientes por mês da fila de espera por consultas oftalmológicas

Pelo menos 500 pacientes vão sair da fila de espera por uma consulta oftalmológica todos os meses em Paranavaí. Isso porque, através de uma parceria com a Clínica de Oftalmologia da Santa Casa, a Secretaria de Saúde está comprando consultas e organizando mutirões mensais de atendimento para os pacientes que estão há mais tempo aguardando tratamento.

“Nós temos muita procura por consultas e procedimentos de especialidades no município, mas nossa maior demanda com certeza é para a especialidade de Oftalmologia. Hoje, temos 3.800 pacientes na fila de espera para consultas oftalmológicas. Através dessa parceria com a Santa Casa, vamos comprar 500 consultas por mês a preços reduzidos, além da cota já contratada através do Consórcio Intermunicipal de Saúde. Nossa intenção é começar com esses mutirões de atendimento no dia 19 de setembro. Vamos fazer essa ação por um período de três meses e então avaliar a adesão e se está sendo produtivo como esperamos”, explica a secretária de Saúde do município, Andréia Vilar.

Os pacientes serão chamados pela ordem de cadastro na fila de espera; ou seja, os pacientes que estão esperando há mais tempo, serão convocados primeiro. “É muito importante que os pacientes que estão na fila para consultas oftalmológicas mantenham seus cadastros atualizados junto à sua UBS (Unidade Básica de Saúde) de referência. Cada UBS terá um número determinado de vagas por mês para chamar seus pacientes”, frisa Andréia.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí