Nesta terça e quarta-feira tem vacinação contra Influenza para cinco grupos prioritários

A Secretaria Municipal de Saúde, através da coordenação de Imunização, dá continuidade nesta terça e quarta-feira, dias 18 e 19 de maio à aplicação das doses da vacina contra Influenza para cinco grupos prioritários: crianças de 6 meses a menores de 6 anos (até 5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto), profissionais de Saúde, idosos acima de 60 anos e os professores do Ensino Básico e Ensino Superior, tanto da rede pública como da rede particular de ensino.

As doses da vacina para as crianças de 6 meses a menores de 6 anos serão aplicadas nos dois dias das 8h às 14h na UBS Monte Cristo, ou das 8h às 11h30 e das 14h às 16h em outros doze locais de vacinação – UBS São Jorge, UBS Coloninha, UBS 3 Conjuntos, UBS Jaraguá, UBS Panorama, UBS Sumaré, UBS Celso Konda, UBS Morumbi, UBS Ouro Branco, UBS Campo Belo, UBS Maringá e UBS Graciosa.

Já para os outros quatro grupos prioritários serão aplicadas nos dois dias das 8h às 14h na UBS Zona Leste (exclusivamente em sistema drive-thru) e na UBS Monte Cristo, ou das 8h às 11h30 e das 14h às 16h em outros doze locais de vacinação – UBS São Jorge, UBS Coloninha, UBS 3 Conjuntos, UBS Jaraguá, UBS Panorama, UBS Sumaré, UBS Celso Konda, UBS Morumbi, UBS Ouro Branco, UBS Campo Belo, UBS Maringá e UBS Graciosa.

Para receber a dose da vacina, basta que as pessoas dos grupos prioritários se dirijam ao ponto de vacinação mais próximo de sua casa levando documento de identificação com foto, Cartão SUS, Cartão de Vacina e Carteira de Gestantes (apenas para gestantes e puérperas).

Além dos documentos padrão, os profissionais de Saúde ativos devem apresentar ainda um comprovante de vínculo empregatício em papel timbrado da instituição onde atuam. Já os estagiários da área de Saúde precisam apresentar uma declaração da instituição de ensino com cronograma e comprovação de que estão atuando em campo.

Para os professores também é necessária a apresentação de uma Declaração Nominal, que deve ser preenchida, assinada e carimbada pelo diretor da instituição de ensino comprovando a vinculação ativa com a instituição de ensino. A Declaração deve ser entregue na Unidade de Saúde no momento da vacinação.

Lembrando que as pessoas de qualquer um desses grupos que já foram imunizados com uma ou duas doses contra Covid-19, precisam, obrigatoriamente, aguardar o intervalo mínimo de 15 dias para receber a dose da vacina contra Influenza.

Serviço

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos

(até 5 anos, 11 meses e 29 dias)

* 18 (terça-feira), das 8h às 14h

Local: UBS Monte Cristo

* 18 (terça-feira), das 8h às 11h30 e das 14h às 16h

Locais: UBS São Jorge, UBS Coloninha, UBS 3 Conjuntos, UBS Jaraguá, UBS Panorama, UBS Sumaré, UBS Celso Konda, UBS Morumbi, UBS Ouro Branco, UBS Campo Belo, UBS Maringá e UBS Graciosa

Gestantes e puérperas

(até 45 dias após o parto)

* 18 (terça-feira), das 8h às 14h

Locais: UBS Zona Leste (em sistema drive-thru) e UBS Monte Cristo

* 18 (terça-feira), das 8h às 11h30 e das 14h às 16h

Locais: UBS São Jorge, UBS Coloninha, UBS 3 Conjuntos, UBS Jaraguá, UBS Panorama, UBS Sumaré, UBS Celso Konda, UBS Morumbi, UBS Ouro Branco, UBS Campo Belo, UBS Maringá e UBS Graciosa

Profissionais de Saúde

* 18 (terça-feira), das 8h às 14h

Locais: UBS Zona Leste (em sistema drive-thru) e UBS Monte Cristo

* 18 (terça-feira), das 8h às 11h30 e das 14h às 16h

Locais: UBS São Jorge, UBS Coloninha, UBS 3 Conjuntos, UBS Jaraguá, UBS Panorama, UBS Sumaré, UBS Celso Konda, UBS Morumbi, UBS Ouro Branco, UBS Campo Belo, UBS Maringá e UBS Graciosa

Idosos com mais de 60 anos

* 18 (terça-feira), das 8h às 14h

Locais: UBS Zona Leste (em sistema drive-thru) e UBS Monte Cristo

* 18 (terça-feira), das 8h às 11h30 e das 14h às 16h

Locais: UBS São Jorge, UBS Coloninha, UBS 3 Conjuntos, UBS Jaraguá, UBS Panorama, UBS Sumaré, UBS Celso Konda, UBS Morumbi, UBS Ouro Branco, UBS Campo Belo, UBS Maringá e UBS Graciosa

Professores do Ensino Básico e Ensino Superior

(ativos em escolas públicas ou privadas)

* 18 (terça-feira), das 8h às 14h

Locais: UBS Zona Leste (em sistema drive-thru) e UBS Monte Cristo

* 18 (terça-feira), das 8h às 11h30 e das 14h às 16h

Locais: UBS São Jorge, UBS Coloninha, UBS 3 Conjuntos, UBS Jaraguá, UBS Panorama, UBS Sumaré, UBS Celso Konda, UBS Morumbi, UBS Ouro Branco, UBS Campo Belo, UBS Maringá e UBS Graciosa

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí