Neste sábado não haverá vacinação contra Covid-19 no Centro de Eventos

A Secretaria Municipal de Saúde, através da coordenação de Imunização, comunica a toda a população que neste sábado, dia 19 de fevereiro, não haverá vacinação contra Covid-19 no Centro de Eventos. A suspensão temporária da ação de imunização em massa vai acontecer para reestruturação das escalas das equipes, aproveitando o momento mais tranquilo de procura pelas doses. A vacinação será retomada na segunda-feira, dia 21/2.

Cronograma – Na próxima segunda-feira, dia 21 de fevereiro, segue normalmente a aplicação de 1ª, 2ª e 3ª dose da vacina no Centro de Eventos, das 8h às 13h, para os seguintes grupos:

- 1ª dose: crianças com 5 anos completos, sem comorbidades; crianças de 6 a 11 anos, com comorbidades ou deficiência permanente;

- 2ª dose: imunizante Pfizer, para maiores de 12 anos (vacinados com a 1ª dose há mais de 21 dias); imunizante Janssen para maiores de 18 anos (vacinados com a 1ª dose há mais de 2 meses); imunizante Astrazeneca (conforme data indicada no Cartão de Vacina);

- 3ª dose: pessoas maiores de 18 anos (vacinados com a 2ª dose há mais de 4 meses); e pessoas com alto grau de imunossupressão, maiores de 18 anos (vacinados com a 2ª dose há no mínimo 28 dias).

Lembrando que, em qualquer caso, as pessoas que foram positivadas para Covid-19 há menos de 30 dias, não poderão ser imunizadas neste momento.

Ressalta-se também que, a exemplo de qualquer atendimento realizado para menores de idade, para receber a dose da vacina os adolescentes devem, obrigatoriamente, estar acompanhados de um adulto responsável.

