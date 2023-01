Neste sábado, pacientes agendados terão atendimento especial em alusão ao Janeiro Roxo

Pouca gente sabe, mas o mês de janeiro é especialmente dedica a uma campanha de conscientização de uma doença crônica e transmissível que atinge os nervos e a pele – a Hanseníase. Desde o ano de 2016, o Ministério da Saúde oficializou o Janeiro Roxo para a realização de campanhas educativas sobre a doença, antes conhecida como “lepra”, e que até hoje ainda é vista com muito preconceito por conta da desinformação.

Em Paranavaí, o assunto é levado muito a sério. Tanto que as equipes de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem da ESF (Estratégia Saúde da Família) já começaram o ano recebendo um treinamento específico sobre diagnóstico e trato da doença.

E os ACSs (Agentes Comunitários de Saúde) também receberam um treinamento específico sobre abordagem e uso do Questionário de Suspeição em Hanseníase junto à população. A aplicação do questionário é realizada pelos ACSs durante as visitas domiciliares no decorrer do ano e os usuários que apresentarem risco para a doença passarão por avaliação médica para confirmação ou descarte do diagnóstico.

Neste sábado, dia 28 de janeiro, seis Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Paranavaí terão horários de atendimento específico aos usuários já avaliados através dos questionários e agendados pelas equipes de ACSs. As UBSs Zona Leste, Morumbi e Morumbi Rural terão atendimento das 8h às 12h. Já na UBS Panorama o atendimento será das 8h às 13h. E nas UBSs Centro e Campo Belo os atendimentos estão agendados das 8h às 16h.

No decorrer do ano, todas as equipes das UBSs terão um dia específico nas agendas de trabalho do mês para continuar com esses atendimentos específicos para Hanseníase.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí