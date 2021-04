Neste sábado tem ação especial de vacinação contra Influenza e Covid-19 em Paranavaí

A Secretaria Municipal de Saúde, através da coordenação de Imunização, programou uma ação especial de vacinação contra Influenza e contra Covid-19 para este sábado, dia 24, em Paranavaí. Contra Influenza, serão vacinados os profissionais de Saúde. Já contra Covid-19, serão aplicadas as segundas doses da vacina em idosos com mais de 70 anos.

Influenza – Os profissionais de Saúde que ainda não tomaram a vacina contra Influenza, poderão receber a dose neste sábado (24), das 8h às 14h, em seis locais: UBS Campo Belo, UBS Panorama, UBS Maringá, UBS Monte Cristo, UBS Jaraguá e UBS São Jorge. Mas é importante lembrar que, só podem receber a dose da vacina contra Influenza, os profissionais de Saúde que tiverem tomado a vacina contra o Covid-19 até, no máximo, dia 9 de abril, respeitando o intervalo mínimo de 15 dias entre as duas vacinas.

Se enquadram no grupo de profissionais de Saúde todos aqueles que estão na ativa, inclusive estagiários atuando em campo. A única exceção é para os profissionais da área de estética, que não se enquadram neste grupo.

Para receber a dose da vacina contra Influenza, os profissionais de Saúde ativos devem apresentar documento com foto, Carteira de Vacinação, carteira profissional e um comprovante de vínculo empregatício em papel timbrado da instituição onde atuam. Os estagiários da área de Saúde precisam apresentar documento com foto, Carteira de Vacinação e uma declaração da instituição de ensino com cronograma e comprovação de que estão atuando em campo.

Covid-19 – Os idosos com mais de 70 anos que foram vacinados com a 1ª dose da Coronavac até o dia 30 de março, vão receber a 2ª dose neste sábado, dia 24 de abril, das 8h às 14h, em sete locais: UBS Zona Leste (exclusivamente em sistema drive-thru), UBS Campo Belo, UBS Panorama, UBS Maringá, UBS Monte Cristo, UBS Jaraguá e UBS São Jorge.

“Os idosos com mais de 70 anos que têm outras datas agendadas para tomar a 2ª dose da vacina, podem procurar a sua UBS de referência na data marcada. Não é preciso se antecipar e ir vacinar neste sábado se ainda faltam alguns dias para a data agendada. É importante estar atento ao intervalo mínimo de 25 dias entre a aplicação da 1ª e da 2ª dose”, explica a coordenadora de Imunização do município, Grazieli Barbaço.

Para receber a dose da vacina contra Covid-19, basta que os idosos se dirijam ao ponto de vacinação mais próximo de sua casa, se possível acompanhados, levando documento de identificação com foto, CPF, Cartão SUS, Cartão de Vacina e um comprovante de residência.

Lembrando que a família que tiver idosos com mais de 70 anos que precisem receber a 2ª dose e estejam acamados ou impossibilitados de ir pessoalmente tomar a vacina, deve entrar em contato com a Unidade Básica de Saúde de referência da sua região para agendar a aplicação da dose em casa.

Confira o cronograma de vacinação deste sábado:

VACINA CONTRA COVID-19

Idosos acima de 70 anos – 2ª dose

* 24 de abril (sábado), das 8h às 14h

Locais: UBS Zona Leste (em sistema drive-thru), UBS Campo Belo, UBS Panorama, UBS Maringá, UBS Monte Cristo, UBS Jaraguá e UBS São Jorge

VACINA CONTRA INFLUENZA

Profissionais de Saúde

* 24 de abril (sábado), das 8h às 14h

Locais: UBS Campo Belo, UBS Panorama, UBS Maringá, UBS Monte Cristo, UBS Jaraguá e UBS São Jorge

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí