Neste sábado tem "Dia D" de Multivacinação em 14 salas de vacina de Paranavaí

Neste sábado, dia 21 de outubro, a Secretaria Municipal de Saúde promove o “Dia D” de Multivacinação em 14 salas de vacina que ficam nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Paranavaí. A campanha de multivacinação é voltada à regularização da Carteirinha de crianças e adolescentes menores de 15 anos.

As salas de vacina estarão abertas das 8h às 16h30. A única sala de vacina que não terá atendimento neste sábado (21/10) é a da UBS São Jorge, por motivo de problemas de saúde da vacinadora responsável pela unidade.

“O objetivo do Dia D é dar oportunidade para que todas as crianças e adolescentes menores de 15 anos possam ter um horário alternativo para colocar a Carteirinha de Vacinação em dia. Serão oferecidas todas as doses de vacinas do calendário de rotina, além das doses contra Covid-19 e contra gripe”, explica a coordenadora de Imunização do município, Grazieli Barbaço.

Entre as vacinas de rotina ofertadas, estarão disponíveis as doses de: BCG, hepatite B, pentavalente, VIP/VOP (pólio), rotavírus, meningo C, febre amarela, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), hepatite A, dupla adulto, HPV, dTpa adulto, pneumo 10, meningo ACWY e DTP (tríplice bacteriana), aplicadas conforme recomendação do Calendário Nacional de Vacinação.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí