Neste sábado tem mutirão de vacinação contra Influenza no Centro de Eventos

Neste sábado, dia 11 de dezembro, a Secretaria Municipal de Saúde, através da coordenação de Imunização, vai realizar um mutirão especial de vacinação contra Influenza, das 8h às 13h, no Centro de Eventos. A vacinação é aberta para pessoas de todas as idades acima de 6 meses.

“A vacina contra Influenza continua sendo aplicada normalmente durante a semana (de segunda a sexta-feira) em todas as salas de vacina nas UBSs do município. Optamos por fazer este mutirão especial para reforçar a cobertura vacinal da população, diante de notícias que têm circulado sobre possíveis surtos de Influenza em outros Estados. Mas é importante ressaltar que o mutirão vai acontecer em paralelo com a ação de imunização contra Covid, no Centro de Eventos. A vacinação contra Covid não será paralisada e também vai acontecer normalmente neste sábado”, explica a coordenadora de Imunização do município, Grazieli Barbaço.

Para receber a dose da vacina que protege contra três tipos de Influenza (H1N1, H3N2 e B Victoria), basta procurar o Centro de Eventos levando documento de identificação com foto, CPF, Cartão de Vacina e Cartão SUS atualizado.

Lembrando que quem tomou a vacina contra Covid-19 precisa esperar um intervalo de 15 dias para receber a dose contra Influenza.

