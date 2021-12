Nota Técnica da SESA indica aplicação de 2ª dose para os imunizados com vacinas da Janssen

Uma Nota Técnica da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), encaminhada no fim da última semana para todas as Regionais de Saúde do Paraná, traz uma mudança importante para o esquema vacinal contra Covid-19 das pessoas que receberam doses do imunizante Janssen.

“Inicialmente, o imunizante Janssen foi disponibilizado para aplicação de dose única, diferente de todos os outros imunizantes, que tinham indicação de aplicação de duas doses para que fosse considerado o esquema vacinal completo. No fim da última semana, a 14ª Regional de Saúde recebeu a Nota Técnica da SESA informando sobre a mudança. Então, a partir de agora, a população que recebeu a dose da Janssen, precisará receber a 2ª dose do mesmo imunizante antes de receber a dose de reforço (3ª dose)”, explica a coordenadora de imunização do município, Grazieli Barbaço.

Segundo a Nota Técnica da SESA, podem receber a 2ª dose do laboratório Janssen as pessoas maiores de 18 anos que receberam a 1ª dose do mesmo imunizante há no mínimo dois meses. A exceção é para as mulheres que tomaram a 1ª dose da Janssen e, no momento atual, estão gestantes ou puérperas. Elas devem receber apenas a dose de reforço do laboratório Pfizer.

“Ou seja, agora, quem recebeu a 1ª dose do imunizante Janssen, aguarda o intervalo de dois meses, toma a 2ª dose da Janssen, e depois aguarda mais cinco meses para receber a dose de reforço (3ª dose) da Pfizer. Quem havia tomado a 1ª dose da Janssen e, porventura, já recebeu a dose de reforço da Pfizer, não deverá mais receber a 2ª dose da Janssen, uma vez que é considerado que já está com seu esquema vacinal completo”, frisa a coordenadora de imunização do município.

O município ressalta ainda que, por enquanto, não recebeu nenhum lote de 2ª dose da Janssen para aplicação na população de Paranavaí. Segundo a Nota Técnica da SESA, as doses serão distribuídas para as Regionais de Saúde e, na sequência, para os municípios, assim que forem entregues pelo Ministério da Saúde ao Estado do Paraná.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí