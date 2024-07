Nova UBS em Mandiocaba está apta a atender mais de 2 mil pessoas de três distritos

Desde a última segunda-feira, dia 1º de julho, o distrito de Mandiocaba tem uma nova UBS (Unidade Básica de Saúde) atendendo a população. A unidade porte 1 foi construída com investimento de quase R$ 1,35 milhão, sendo R$ 600 mil provenientes do Governo do Estado e R$ 744.335,14 em recursos próprios do município. A nova UBS está apta para atender a mais de 2 mil usuários do SUS (Sistema Único de Saúde) de três distritos: Mandiocaba (aproximadamente 1.200 usuários); Piracema (aproximadamente 650 usuários); e Deputado José Afonso (aproximadamente 200 usuários).

A UBS Mandiocaba funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, e fica localizada em frente à creche local. A unidade oferece serviços de imunização (às segundas-feiras), coleta de preventivo e testes rápidos (às quartas-feiras), e atendimento médico (às terças, quintas e sextas-feiras).

Além disso, o posto de saúde tem atendimentos diários de curativos, inalação, agendamento de exames e consultas especializadas, acompanhamento dos agentes comunitários de saúde e programas de assistência à saúde como o Saúde da Mulher, da Criança, do Adolescente, Saúde do Homem e do Idoso. A unidade também oferece os programas de Tabagismo e Saúde do Trabalhador.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí