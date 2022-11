Novembro Azul: Cinco UBSs abrem neste sábado para atendimentos especiais aos homens

Novembro é o mês de atenção à Saúde do Homem em todo o mundo. No Novembro Azul, a ideia é reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. E neste sábado, dia 19 de novembro, cinco UBSs (Unidades Básicas de Saúde) vão abrir para atendimentos específicos para os homens. Será o Dia D do Novembro Azul.

As unidades de saúde estarão abertas para atendimento especial do Novembro Azul, oferecendo serviços gratuitos para os homens, como aferição de pressão arterial; teste de glicemia; consultas médicas voltadas para a saúde do homem; testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatites B e C; vacinação e outras atividades.

Durante o ano, são realizadas duas campanhas relacionadas à Saúde do Homem: em agosto, a campanha é realizada pelo Estado; e em novembro, a campanha é mundial e visa, principalmente, trabalhar a prevenção ao câncer de próstata. Ininterruptamente, o município oferece serviços em saúde para os homens, com consultas, avaliações de risco e encaminhamentos para outras esferas. A ideia do Novembro Azul é conscientizar a população sobre as doenças relacionadas aos homens e reforçar a necessidade de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. Tudo isso para melhorar a qualidade de saúde da população masculina.

Confira as UBSs, horários e serviços que serão ofertados no Dia D do Novembro Azul:



UBS no Novembro Azul





Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí