Novembro Azul: Duas UBSs abrem neste sábado para atendimentos especiais aos homens

Novembro é o mês de atenção à Saúde do Homem em todo o mundo. No Novembro Azul, a ideia é reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. E neste sábado, dia 26 de novembro, duas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) vão abrir para atendimentos específicos para os homens.

A UBS Geraldo Longo (Jardim Maringá) e a UBS Mandiocaba, ficarão abertas das 8h às 13h para atender à população masculina. Na UBS Geraldo Longo serão oferecidos serviços de: consultas médicas, testes rápidos, avaliação de risco cardíaco, aferição de sinais vitais, atendimento odontológico, vacinação e pesagem do Auxílio Brasil. Já na UBS Mandiocaba, estarão disponíveis consultas médicas, testes rápidos e aferição de sinais vitais.

Durante o ano, são realizadas duas campanhas relacionadas à Saúde do Homem: em agosto, a campanha é realizada pelo Estado; e em novembro, a campanha é mundial e visa, principalmente, trabalhar a prevenção ao câncer de próstata. Ininterruptamente, o município oferece serviços em saúde para os homens, com consultas, avaliações de risco e encaminhamentos para outras esferas.

A ideia do Novembro Azul é conscientizar a população sobre as doenças relacionadas aos homens e reforçar a necessidade de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. Tudo isso para melhorar a qualidade de saúde da população masculina.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí