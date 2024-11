Novembro Azul: mês de atenção especial à saúde do homem

Estamos no mês de atenção à Saúde do Homem - o Novembro Azul. E a Secretaria de Saúde, através do Programa Saúde do Homem, está trabalhando com atendimentos específicos para os homens em todas as UBSs do município. As atividades incluem consultas médicas específicas, palestras, exames preventivos, aferição de sinais vitais, glicemia e vacinação. Todas as unidades terão vagas dedicadas à saúde do homem todos os dias.

Além disso, as UBSs abrirão em sistema de escala durante três sábados do mês para atendimentos exclusivos à população masculina. No próximo sábado, dia 9 de novembro, as UBSs Monte Cristo, Celso Konda, Morumbi, José Eloy, Coloninha e Ponto de Apoio Panorama, estarão abertas das 8h às 12h com serviços para os homens.

No dia 23 de novembro (sábado), será a vez das UBSs Panorama, Campo Belo, Ouro Branco, Jardim Maringá, Três Conjuntos e Jaraguá atender os homens das 8h às 12h. E o último sábado do mês, dia 30 de novembro, as UBSs Zona Leste, Sumaré, São Jorge e Centro dão atendimento à população masculina, das 8h às 12h.

Durante o ano, são realizadas duas campanhas relacionadas à Saúde do Homem: em agosto, a campanha é realizada pelo Estado; e em novembro, a campanha é mundial e visa, principalmente, trabalhar a prevenção ao câncer de próstata. Ininterruptamente, o município oferece serviços em saúde para os homens, com consultas, avaliações de risco e encaminhamentos para outras esferas. A ideia do Novembro Azul é conscientizar a população sobre as doenças relacionadas aos homens e reforçar a necessidade de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. Tudo isso para melhorar a qualidade de saúde da população masculina.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí