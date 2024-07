Novo LIRAa registra índice de 0,7 e baixo risco de infestação do mosquito da dengue em Paranavaí

Paranavaí começa o segundo semestre de 2024 com uma boa notícia: o município registrou um LIRAa (Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti) de 0,7, representando baixo risco de infestação e ritmo lento de proliferação das larvas do mosquito Aedes aegytpi nos bairros da cidade. Os agentes de endemias inspecionaram 2.158 imóveis entre os dias 1º e 4 de julho. Dos cinco setores inspecionados pelos agentes de endemias, três estão com baixo risco de infestação (abaixo de 1) e dois estão com médio risco de infestação (entre 1 e 3,9).

“Esse índice baixo já era esperado, principalmente com o período de poucas chuvas. Mas é importantíssimo termos em mente que a hora de combater a dengue é agora. Precisamos aproveitar para eliminar o máximo de possíveis criadouros, para quando chegar o verão não sofrermos com uma epidemia novamente. Os casos não pararam de ser confirmados. Toda semana tem casos novos sendo confirmados; isso quer dizer que o vírus continua em circulação, mesmo sem chuva, mesmo com temperaturas mais amenas. Com o vírus em circulação e a presença de mosquito é necessário estarmos sempre de olho, sempre atentos, porque a dengue se combate todo dia”, ressalta o assessor de Combate a Endemias da Vigilância em Saúde, Tiago Dias de Almeida.

O último Boletim da Dengue de Paranavaí mostra que desde o dia 1º de agosto de 2023 até esta quinta-feira, dia 4 de julho de 2024, o município notificou 9.264 casos suspeitos de dengue. Deste total, 5.756 casos foram confirmados, 3.506 descartados e 2 casos estão suspeitos (aguardando resultado). Seis mortes por dengue foram confirmadas no período e outros dois óbitos suspeitos de terem sido causados por dengue estão sob investigação.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí