Número de pacientes confirmados para Covid-19 sobe para 43 nesta quarta-feira

Paranavaí tem mais oito casos confirmados de Covid-19 através de laudos do LACEN (Laboratório Central do Paraná). Os resultados de cinco exames foram recebidos pela Secretaria Municipal de Saúde no início da manhã desta quarta-feira (28/8). No período da tarde o LACEN liberou mais laudos de exames no final da tarde e três novos casos de Covid-19 foram confirmados em Paranavaí. Agora, já são 43 casos confirmados na cidade, 29 por exames do LACEN e outros 14 por Testes Rápidos.



Os pacientes confirmados através dos laudos do LACEN no período da manhã são um homem de 35 anos e quatro mulheres de 25, 29, 35 e 37 anos. As cinco pessoas foram atendidas no Hospital Unimed entre os dias 22 e 23 de abril apresentando sintomas semelhantes como tosse seca, dor de cabeça, dores no corpo, febre e cansaço. Todos são profissionais de saúde e tiveram contato direto com pacientes confirmados para Covid-19 nas últimas semanas.

Os pacientes confirmados no período da tarde são um homem de 61 anos e duas mulheres de 59 e 87 anos.

O homem de 61 anos foi atendido na UPA 24 horas no dia 23 de abril apresentando febre, dor de cabeça, tosse, dores no corpo e dor de estômago. No dia 24 ele foi internado na Enfermaria do setor exclusivo para tratamento de casos suspeitos de Covid-19 da Santa Casa. Além de estar no grupo de risco por conta da idade, o paciente sofre de hipertensão, diabetes e é tabagista. Ele segue internado na Santa Casa, onde está sendo monitorado pela equipe médica.

A mulher de 59 anos foi atendida na UPA 24 horas no dia 24 de abril com sintomas de tosse e desconforto respiratório. Ela está cumprindo isolamento domiciliar e sendo monitorada pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde.

Já a mulher de 87 anos foi atendida no Hospital Unimed no dia 24 de abril e internada na Enfermaria setor exclusivo para tratamento de casos suspeitos de Covid-19 da Santa Casa no dia 25. Ela apresentava tosse, febre e espirros. Nas últimas 24 horas, a mulher teve alta da Santa Casa e está cumprindo isolamento domiciliar sob monitoramento da equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Além de estar no grupo de risco por conta da idade, a paciente sofre de diabetes, dislipidemia e Parkinson.

A Vigilância em Saúde informou que vai manter o monitoramento dos comunicantes (pessoas que tiveram contato direto) dos pacientes confirmados. Todos eles estão afastados de suas atividades desde e cumprindo isolamento domiciliar.

Suspeita descartada – Um dos laudos do LACEN também descartou a suspeita para Covid-19 de um homem de 81 anos que entrou em óbito na Santa Casa no dia 23 de abril. Ele foi internado em estado grave na UTI, entubado e, duas horas depois, veio a óbito. Foi realizada a coleta do exame para detecção de Coronavírus. Hoje, o resultado do exame saiu negativo para Covid-19.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí