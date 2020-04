A pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) chegou ao Brasil causando medo e desconfiança da população. Em Paranavaí, antes mesmo que houvesse casos confirmados, o município determinou o fechamento do comércio, deixando em funcionamento apenas os serviços essenciais, e colocou os cidadãos em isolamento.

Segundo a secretária de Saúde de Paranavaí, Andréia Vilar, essa antecipação foi essencial para a estruturação do município. “O motivo de termos nos adiantado em relação às medidas de restrição do Estado do Paraná é porque Paranavaí tem apenas um hospital como referência para os 28 municípios da região da Amunpar. Precisávamos de tempo para nos organizar. O isolamento nos ajudou a estruturar o sistema de saúde para atendimento dos casos de Covid-19”, ressaltou.

No início da crise no Brasil, a Santa Casa de Paranavaí não era considerada pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) como unidade de referência para atender pacientes graves de Covid-19. “Dentro do Plano de Contingência, nós não éramos referência, ou seja, nossos pacientes que precisassem de leitos de UTI teriam que ser encaminhados para Maringá ou Umuarama. Depois de muitas discussões e com a ajuda fundamental do Ministério Público Estadual, através do promotor Francisco Ilídio, conseguimos tornar a Santa Casa de Paranavaí como unidade de referência, possibilitando atender os pacientes de toda nossa região”, disse a secretária.

Sobre a situação atual da Santa Casa de Paranavaí, Andreia explica que há uma estrutura montada exclusivamente para casos do novo Coronavírus. “Paranavaí contava apenas com 3 leitos de UTI para atender pacientes de Covid-19. Os 10 leitos existentes da Santa Casa já estão ocupados com pacientes de outras enfermidades. Por isso, o tempo que tivemos para trabalhar nos resultou em uma unidade melhor estruturada para atendimento dos casos de Coronavírus. Hoje temos também 20 leitos de enfermaria disponíveis para pacientes do Covid-19 que precisam de internação, mas não precisam de ventilação mecânica. Temos tido um contato excelente com os médicos e a equipe da Santa Casa, todos trabalhando juntos e empenhados em fazer o melhor pela população”.

O hospital da Santa Casa Unidade Morumbi só será utilizado caso as vagas estejam esgotadas na outra unidade. “A estrutura da Unidade Morumbi está pronta e montada, mas precisa de recursos humanos. Há um setor projetado e estruturado para atendimentos de Covid-19, caso seja necessário. Paranavaí foi contemplado pela SESA com 4 médicos, 8 enfermeiros e 8 técnicos de enfermagem. Esses profissionais serão cedidos para a Santa Casa para começarem a trabalhar e, quando a Unidade Morumbi for aberta, eles serão remanejados para lá”, finaliza Andreia.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí