Outubro Rosa: 4 UBSs abrem neste sábado para atendimento especial às mulheres

Estamos no fim do mês de atenção especial à saúde da mulher, o Outubro Rosa. E para marcar o mês de conscientização e prevenção ao câncer de mama e de colo de útero, a Secretaria Municipal de Saúde, através da Coordenação da Saúde da Mulher e da Criança, preparou um cronograma de atendimentos em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Paranavaí.

Neste sábado, dia 30 de outubro, 4 UBSs estarão abertas em horário especial para atender a população feminina. A UBS Campo Belo terá atendimentos das 7h às 11h, e a UBS Morumbi, das 7h30 às 13h30. Já as UBSs São Jorge e Unidade de Apoio Panorama atenderão das 8h às 16h.

As mulheres poderão fazer os exames preventivos e ainda receber orientações sobre o câncer de mama e de útero. Lembrando que os atendimentos serão realizados através de agendamento prévio na UBS de referência.

“É muito importante que as mulheres façam os exames preventivos corretamente, especialmente as mulheres com idades entre 25 a 69 anos, que já tiveram relações sexuais ou que têm histórico de câncer na família. Quando os exames preventivos são feitos e verificamos qualquer alteração, os resultados são encaminhados imediatamente para um médico especializado, que fará o direcionamento para o tratamento. Se diagnosticado precocemente, nas fases iniciais, o câncer de mama e o de cólo de útero têm 95% de chances de cura”, encoraja a coordenadora do programa Saúde da Mulher e da Criança, Mariana Salvadego Águila.

