Outubro Rosa: quatro UBSs abrem neste sábado para atendimento especial às mulheres

Estamos no mês de atenção especial à saúde da mulher, o Outubro Rosa. E para marcar o mês de conscientização e prevenção ao câncer de mama e de colo de útero, a Secretaria Municipal de Saúde, através da Coordenação da Saúde da Mulher e da Criança, preparou um cronograma de atendimentos em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Paranavaí.

Neste sábado, dia 9 de outubro, quatro UBSs estarão abertas em horário especial para atender a população feminina. A UBS Panorama terá atendimento das 8h às 14h, e as UBSs Celso Konda, Monte Cristo e Morumbi atenderão das 8h às 16h. As mulheres poderão fazer os exames preventivos e ainda receber orientações sobre o câncer de mama e de útero.

“É muito importante que as mulheres façam os exames preventivos corretamente, especialmente as mulheres com idades entre 25 a 69 anos, que já tiveram relações sexuais ou que têm histórico de câncer na família. Quando os exames preventivos são feitos e verificamos qualquer alteração, os resultados são encaminhados imediatamente para um médico especializado, que fará o direcionamento para o tratamento. Se diagnosticado precocemente, nas fases iniciais, o câncer de mama e o de cólo de útero têm 95% de chances de cura”, encoraja a coordenadora do programa Saúde da Mulher e da Criança, Mariana Salvadego Águila.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí