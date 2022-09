Outubro Rosa: quatro UBSs abrem neste sábado para atendimento especial às mulheres

No próximo sábado, dia 1º, começa mês de atenção especial à saúde da mulher, o Outubro Rosa. E para marcar o mês de conscientização e prevenção ao câncer de mama e de colo de útero, a Secretaria Municipal de Saúde preparou um cronograma de atendimentos especiais em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Paranavaí.

Neste sábado, dia 1º de outubro, quatro UBSs estarão abertas em horário especial para atender a população feminina. A UBS Monte Cristo terá atendimento das 8h às 15h. Já as UBSs Três Conjuntos, Campo Belo e Centro terão atendimento das 8h às 16h. As mulheres poderão fazer os exames preventivos e ainda receber orientações sobre o câncer de mama e de útero.

Na UBS Monte Cristo, além das coletas de preventivo, também estarão disponíveis outros serviços gratuitos como: vacinação; testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatites B e C; atualização do Cadastro do SUS; avaliação Odontológica; consulta médica; avaliação de risco cardiovascular; verificação de pressão arterial, glicemia e IMC; higiene facial e massagem; pesagem do Auxílio Brasil; e corte de cabelo (das 8h30 às 11h30).

A UBS Centro também terá ações especiais gratuitas além da coleta de preventivos. Serão realizados pedidos de mamografias; testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatites B e C; consultas com médico clínica para mulher acima de 60 anos (em alusão ao Dia do Idoso); teste de bioimpedância (percentual de gordura) e avaliação de IMC, em parceria com o SESC.

“É muito importante que as mulheres façam os exames preventivos corretamente, especialmente aquelas com idades entre 25 a 69 anos, que já tiveram relações sexuais ou que têm histórico de câncer na família. Quando os exames preventivos são feitos e verificamos qualquer alteração, os resultados são encaminhados imediatamente para um médico especializado, que fará o direcionamento para o tratamento. Se diagnosticado precocemente, nas fases iniciais, o câncer de mama e o de cólo de útero têm 95% de chances de cura”, encoraja a coordenadora do Estratégia Saúde da Família, Amanda Reis.

UBS abertas em horário especial neste sábado, dia 1º de outubro

Horário UBSs abertas das 8h às 15h Monte Cristo das 8h às 16h Três Conjuntos, Campo Belo e Centro

