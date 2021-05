Pacientes de Paranavaí que fazem hemodiálise serão vacinados contra Covid-19 nesta sexta

A Secretaria Municipal de Saúde, através da coordenação de Imunização, fará nesta sexta-feira (14/5) a aplicação das primeiras da vacina contra Covid-19 nos pacientes de Paranavaí que fazem hemodiálise (doentes renais crônicos). A imunização deste grupo de pessoas será das 8h às 14h, exclusivamente na UBS Ouro Branco.

Para receber a dose da vacina, basta que os pacientes de hemodiálise que moram em Paranavaí se dirijam ao ponto de vacinação levando documento de identificação com foto, Cartão SUS e Cartão de Vacina.

“A Clínica do Rim, onde os pacientes de Paranavaí fazem os procedimentos de hemodiálise, já forneceu uma lista à 14ª Regional de Saúde e o município vai imunizar as pessoas que estiverem nesta lista. Por isso, não é necessário levar nenhuma declaração de comprovação da comorbidade, já que os pacientes estão nominados para receber essa 1ª dose”, explica a coordenadora de Imunização do município, Grazieli Barbaço.

Serviço

Pacientes que fazem hemodiálise – 1ª dose

* 14 de maio (sexta-feira), das 8h às 14h

Local: UBS Ouro Branco

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí