Neste período de orientações e determinações que todas as esferas de governo estão fazendo para que as pessoas cumpram o isolamento social a fim de conter a circulação viral do novo Coronavírus (Covid-19), a Secretaria Municipal de Saúde está restringindo os atendimentos nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Paranavaí.

“As pessoas só devem procurar o atendimento em casos realmente indispensáveis. As consultas de rotina, procedimentos eletivos (de especialidades) e qualquer outro serviço que não seja emergencial, estão suspensos. As equipes das UBSs estão orientadas a só atender casos mais graves, onde o paciente está com alguma infecção de ouvido, de olhos, outras infecções ou casos em que as pessoas estão com dor contínua e que não podem esperar. Fora disso, estão liberados apenas os acompanhamentos de pré-natal para as grávidas e as renovações de receita necessárias. Para as renovações de receita, o paciente precisa deixar a solicitação na UBS e aguardar a liberação para só ir buscar a receita”, explica a coordenadora do Estratégia Saúde da Família (ESF), Talita Ferreira.

Além dos atendimentos especificados, os postos de saúde também estão atendendo pacientes com sintomas de dengue. A Secretaria Municipal de Saúde orienta ainda que todos os casos de pessoas com sintomas de síndrome gripal ou suspeita de Coronavírus (Covid-19) procurem o atendimento exclusivamente na UBS Centro, que é a unidade de referência para os casos da doença.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí