Pacientes só devem procurar UPA e UBSs para atendimentos indispensáveis

Neste período de orientações e determinações que todas as esferas de governo estão fazendo para que as pessoas cumpram o isolamento social a fim de conter a circulação viral do novo Coronavírus (Covid-19), a Secretaria Municipal de Saúde faz um apelo à população: que só procurem atendimento médico nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e na UPA de Paranavaí em casos indispensáveis.

“As pessoas só devem procurar o atendimento em casos realmente necessários. Estamos enfrentando um período de intensa circulação viral de Covid-19 e quanto menos as pessoas circularem em ambientes com muita gente, melhor. A população só deve procurar atendimento nas UBSs para casos mais graves como alguma infecção de ouvido, de olhos, outras infecções ou casos em que as pessoas estão com dor contínua e que não podem esperar. Na UPA só devem ser atendidos os casos de urgência e emergência, ou pessoas com sintomas moderados e graves de Covid-19. Essa orientação é para evitar que pessoas com problemas mais simples fiquem expostas a ambientes com maior chance de contaminação”, explica a coordenadora do Estratégia Saúde da Família (ESF), Talita Ferreira.

Além dos atendimentos especificados, os postos de saúde também estão atendendo pacientes com sintomas de dengue. A Secretaria Municipal de Saúde orienta ainda que todos os casos de pessoas com sintomas de síndrome gripal ou suspeita de Coronavírus (Covid-19) procurem o atendimento exclusivamente na UBS Centro, que é a unidade de referência para os casos da doença.

