Pais com filhos autistas poderão participar de três palestras na próxima semana

Na última semana de atividades do Abril Azul – mês de conscientização sobre o autismo e visibilidade ao TEA (Transtorno do Espectro Autista), a Prefeitura de Paranavaí e os parceiros institucionais vão oferecer três palestras voltadas especialmente aos pais e mães com filhos autistas. A programação é toda gratuita, mas é necessário fazer uma inscrição on-line previamente por questões de organização.

A primeira palestra está marcada para segunda-feira, dia 24, às 19h30, na Casa da Cultura Carlos Drummond de Andrade. As palestrantes Greicy Kely Córdova e Aline Soares vão falar sobre o tema “Autismo: aceitação, habilidades e estimulação”. Para se inscrever, basta preencher o formulário disponível no link: https://forms.gle/VR2GaKXcKfCCspDV6

Na quarta-feira, dia 26, as palestrantes Alessandra Alcântara Stavny e Jênifer Serafim Garcia vão falar sobre “Desenvolvimento de fala e linguagem típico e atípico”. A palestra vai acontecer às 19h30, na Casa da Cultura Carlos Drummond de Andrade e para se inscrever, basta acessar o link: https://forms.gle/BfNtVueKfcHrtUqa7

A última palestra do Abril Azul vai acontecer na sexta-feira, dia 28, às 19h30, no auditório da Aciap. As palestrantes Fernanda Almagro Celes e Aleksa Marques vão tratar do tema “Desmistificando a Educação Especial: uma perspectiva familiar”. O formulário on-line para se inscrever está disponível no link: https://forms.gle/6grqHDGmfUm3EdRY9

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí