Pais ou responsáveis já podem agendar vacinação contra Covid em crianças de 6 meses a 2 anos com comorbidades graves

A Secretaria Municipal de Saúde, através da coordenação de Imunização, informa a toda a população que Paranavaí recebeu o primeiro lote de vacinas Pfizer baby contra Covid-19, para aplicação em crianças de 6 meses a 2 anos (2 anos, 11 meses e 29 dias). Por conta da quantidade reduzida de doses, os pais ou responsáveis devem fazer o agendamento na sua UBS de referência para a imunização da criança.

“O município recebeu 13 frascos de vacinas, com 10 doses cada um. Temos 14 salas de vacina em funcionamento, portanto, uma delas (Graciosa) ficará sem doses até a chegada de um novo lote. Cada posto de saúde está recebendo um frasco de 10 doses para aplicação nas crianças da faixa etária de 6 meses a 2 anos. Ao abrir o frasco, temos poucas horas para esgotar a dose, caso contrário perdemos essas vacinas. Por isso a estratégia inicial é que a aplicação seja agendada, para não corrermos o risco de perda de doses”, explica a coordenadora de Imunização do município, Grazieli Barbaço.

Neste primeiro momento, serão imunizadas as crianças de 6 meses a 2 anos (2 anos, 11 meses e 29 dias) com comorbidades graves, conforme Ofício Circular do Ministério da Saúde.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí