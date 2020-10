Paraná ultrapassa 5 mil óbitos por coronavírus

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta sexta-feira (23/10) mais 1.126 casos confirmados e 37 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 203.342 casos e 5.035 mortes em decorrência da doença. Há ajuste de caso confirmado detalhado ao final do texto.

Internados – Nesta sexta-feira (23/10) são 700 pacientes internados com diagnóstico confirmado de Covid-19 – 572 em leitos SUS (256 em UTI e 316 em enfermaria) e 128 em leitos da rede particular (39 em UTI e 89 em enfermaria).

Há outros 629 pacientes internados, 325 em leitos UTI e 304 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

Óbitos – A secretaria estadual informa a morte de mais 37 pacientes. Todos estavam internados. São 15 mulheres e 22 homens com idades que variam de 35 a 86 anos. Os óbitos ocorreram entre 28 de agosto e 22 de outubro.

Os pacientes que faleceram residiam em Londrina (8), Curitiba (5), Colombo (2), Foz do Iguaçu (2), Maringá (2) e Ponta Grossa (2). O boletim também confirma um óbito em cada um dos seguintes municípios: Almirante Tamandaré, Altamira do Paraná, Campina Grande do Sul, Campo Mourão, Cascavel, Castro, Fazenda Rio Grande, Lapa, Manoel Ribas, Medianeira, Pato Branco, Rio Azul, Rio Branco do Sul, Rolândia, Sarandi e Wenceslau Braz.

Fora do Paraná – O monitoramento registra 2.138 casos de pessoas que não moram no Estado – 49 pessoas foram a óbito.

Fonte: Agência Estadual de Notícias