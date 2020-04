A Secretaria Municipal de Saúde apresentou nesta quinta-feira (16) um balanço com os resultados da primeira etapa da Campanha de Vacinação contra Influenza em Paranavaí. O município bateu a meta mínima exigida de 95% de imunização do público alvo e ainda superou os percentuais registrados em 2019.

Na primeira etapa da Campanha de Imunização, município de Paranavaí tinha a meta de imunizar pelo menos 95% do público alvo formado por 2.449 trabalhadores da Saúde e 11.112 idosos com mais de 60 anos. “Conseguimos alcançar 96,98% dos trabalhadores da Saúde e 103,85% do número de idosos. Aplicamos pouco mais de 13.900 doses só nesta primeira etapa da campanha. Também aumentamos o percentual de vacinação em relação a 2019, que foi de 94,98% dos trabalhadores da Saúde e 102,02% dos idosos. E tudo isso só foi possível graças à dedicação total e empenho de cada profissional da equipe de Imunização do município. Somos muito gratos pelo trabalho comprometido de cada um”, destacou a secretária de Saúde, Andréia Vilar.

Em Paranavaí, a aplicação das doses para os grupos prioritários da segunda etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza começam nesta sexta-feira, dia 17. Fazem parte dos grupos prioritários os profissionais das forças de segurança e salvamento; portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas; população privada de liberdade; caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí