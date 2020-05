Nesta quinta-feira (14/5), a Secretaria Municipal de Saúde apresentou os números do combate à pandemia de Coronavírus em Paranavaí. Cinco novos casos foram confirmados através de Testes Rápidos e exames de PCR ultrassensível realizados em laboratórios particulares autorizados pelo LACEN. Com os resultados de hoje, Paranavaí chega à marca de 100 casos confirmados de Covid-19.

Os pacientes confirmados nesta quinta-feira são quatro homens de 16, 20, 25 e 43 anos e uma mulher de 55 anos. Os homens de 16 e 25 anos já são considerados como pacientes recuperados por já ter passado do período de 14 dias do início dos sintomas. A mulher de 55 anos está internada na Enfermaria da ala exclusiva para tratamento de pacientes suspeitos e confirmados de Covid-19 na Santa Casa. Os homens de 20 e 43 anos estão cumprindo isolamento domiciliar e sendo monitorados pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde.

Com os resultados de exames liberados hoje, também subiu para 85 o número de pessoas recuperadas, que já cumpriram os 14 dias de isolamento e estão fora do período de transmissão da doença. Portanto, considerando os 5 óbitos registrados até o momento, o município tem 10 pessoas com o vírus ativo. Duas delas estão internadas na Enfermaria da ala exclusiva para tratamento de pessoas suspeitas e confirmadas para Covid-19 na Santa Casa. As outras 8 estão cumprindo isolamento domiciliar e sendo monitoradas pelas equipes médicas do município.

O número de casos descartados (testados negativos) aumentou para 276. E agora são 13 pessoas suspeitas (testadas e aguardando resultados de exames). Três delas estão internadas na Enfermaria da ala exclusiva para tratamento de pessoas suspeitas e confirmadas para Covid-19 na Santa Casa. As outras 7 estão cumprindo isolamento domiciliar e sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde.

Vale lembrar que o boletim divulgado diariamente pela Secretaria Municipal de Comunicação com os números do Covid-19 em Paranavaí, dizem respeito apenas a pacientes residentes no município. Os casos de outras cidades da região não são contabilizados neste boletim.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí