Paranavaí confirma mais dois óbitos por dengue no ano epidemiológico

A Vigilância em Saúde de Paranavaí confirmou esta semana mais dois óbitos por dengue do ano epidemiológico determinado pela SESA (Secretaria de Estado da Saúde). Os pacientes eram dois homens, ambos com comorbidades associadas, que estavam internados na Santa Casa de Paranavaí. O primeiro homem, de 93 anos, faleceu no dia 6 de abril, e o segundo de 69 anos, entrou em óbito no dia 11 de abril. Após investigação das circunstâncias das mortes, a SESA confirmou os óbitos dos pacientes em decorrência de dengue.

Atualmente, o município de Paranavaí tem outros dois óbitos sob investigação, suspeitos de terem sido causados por dengue.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí