Paranavaí confirma oitava morte de paciente com Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou neste domingo (5/7) a oitava morte de paciente com Covid-19 em Paranavaí. O paciente, um homem de 55 anos, estava internado na ala exclusiva para Covid da Santa Casa desde a última quinta-feira dia 2 de julho.

Segundo o boletim oficial divulgado pelo setor de Comunicação e Marketing da Santa Casa, o paciente foi internado inicialmente na Enfermaria da ala Covid em estado moderado e ficou um dia recebendo suporte de oxigênio via cateter nasal. Ele havia testado positivo para Coronavírus. Na sexta-feira, dia 3, o quadro clínico evoluiu para grave e o paciente foi transferido para a UTI e intubado. Na manhã deste domingo (5/7) ele não resistiu e foi a óbito. O paciente não tinha doenças pré-existentes.

As sete primeiras mortes de pacientes confirmados para Covid-19 em Paranavaí foram de uma mulher de 40 anos no dia 14 de abril; outra mulher de 51 anos no dia 18 de abril; um homem de 44 anos no dia 2 de maio; uma mulher de 78 anos no dia 3 de maio; um homem de 85 anos no dia 13 de maio; um homem de 53 anos no dia 18 de maio; e uma mulher de 75 anos no dia 8 de junho.

Óbito suspeito – O boletim da Santa Casa informou ainda o óbito de uma mulher de 80 anos, que foi internada na UTI da ala Covid neste sábado, dia 4. Assim que foi internada, já foi realizada a coleta de material para exame de Coronavírus. Ela recebia suporte de oxigênio via cateter nasal e seu estado era moderado. Na madrugada deste domingo (5/7), seu estado de saúde piorou e a paciente evoluiu a óbito. Como o resultado do seu exame ainda não saiu, ela é considerada um dos casos suspeitos de Covid-19 em Paranavaí.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí