Paranavaí confirma primeiro caso de varíola dos macacos

A Vigilância em Saúde de Paranavaí recebeu no fim da tarde desta sexta-feira (19/8) o resultado do exame de um paciente com suspeita de estar infectado com a varíola dos macacos (Monkeypox). O caso foi confirmado através do exame do LACEN (Laboratório Central do Estado do Paraná). Este é o primeiro caso confirmado da doença no município.

“O paciente é um homem de 39 anos. Ele começou a apresentar sintomas no final do mês de julho. O homem não precisou de internamento e ficou em isolamento apenas com sintomas leves. Nossas equipes de Saúde fizeram todo o monitoramento e acompanhamento do estado de saúde dele e da família. Nenhum outro membro da família apresentou sintomas. O paciente já cumpriu os 21 dias de isolamento indicados e passa bem”, explica o diretor da Vigilância em Saúde de Paranavaí, Natan Gonçalves Tobias.

O diretor da Vigilância informou ainda que ainda não se sabe como o paciente chegou a ser infectado com a varíola dos macacos, já que ele não fez viagens recentes.

A varíola dos macacos é uma doença viral e a transmissão entre humanos ocorre principalmente por meio de contato com lesões de pele de pessoas infectadas. A infecção causa erupções que geralmente se desenvolvem pelo rosto e depois se espalham para outras partes do corpo. Os principais sintomas, além das lesões na pele, envolvem febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, linfadenopatia, calafrios e fadiga.

