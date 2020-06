Paranavaí confirma sétima morte de paciente com Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou na manhã desta terça-feira (9/6) a sétima morte de paciente com Covid-19 em Paranavaí. A paciente, uma mulher de 75 anos, estava internada na ala exclusiva para Covid-19 da Santa Casa desde o dia 4 de junho. O laudo do LACEN (Laboratório Central do Paraná) com o resultado positivo para Coronavírus foi liberado na noite desta segunda-feira, dia 8/6.

A paciente inicialmente foi atendida na UPA 24 horas no dia 4 de junho, apresentando falta de ar severa, com saturação em 40%. Ela foi entubada e levada para a Santa Casa pelo SAMU, onde deu entrada com quadro de pneumonia e com tomografia apresentando grave comprometimento dos dois pulmões. Desde então, a aposentada ficou entubada e internada na UTI da ala Covid da Santa Casa. Nesta segunda-feira, dia 8, seu quadro de saúde piorou e a paciente evoluiu a óbito.

A mulher já tinha ficado internada na Enfermaria da ala Covid da Santa Casa do dia 20 ao dia 23 de maio. Na ocasião, seu exame para Covid deu negativo. Ao ser atendida na UPA no dia 4 de junho, foi realizado um teste rápido, que também deu negativo. Depois de dar entrada na Santa Casa, foi coletado novamente material para exame enviado para o LACEN, e este último veio com resultado positivo. A paciente tinha como comorbidades a hipertensão e artrite reumatoide.

As seis primeiras mortes de pacientes confirmados para Covid-19 em Paranavaí foram de uma mulher de 40 anos, que entrou em óbito no dia 14 de abril; outra mulher de 51 anos, que faleceu no dia 18 de abril; um homem de 44 anos, que morreu no dia 2 de maio; uma mulher de 78 anos, que entrou em óbito no dia 3 de maio; um homem de 85 anos, que faleceu no dia 13 de maio; e um homem de 53 anos, que entrou em óbito no dia 18 de maio.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí