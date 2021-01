Paranavaí fecha 2020 com 2.320 casos confirmados de Covid-19 e 33 óbitos

Nove meses e meio após o a primeira coleta de exame para detecção do Covid-19, Paranavaí fechou o ano de 2020 com um total de 2.320 casos confirmados e 33 óbitos de pacientes positivos para a doença. Durante 291 dias, o município desenvolveu várias ações de enfrentamento ao Covid-19. O último boletim do ano também registrava 2.116 pessoas recuperadas da doença, 79 pessoas suspeitas (aguardando resultados de exames) e 12.343 descartados, com resultados negativos.

A primeira coleta de exame para confirmação do novo Coronavírus em Paranavaí foi registrada no dia 15 de março. O material foi enviado para o LACEN (Laboratório Central do Estado do Paraná) e o laudo retornou no dia 23 de março com resultado positivo. Desde então têm sido registrados, em média, 245 casos positivos por mês na cidade.

Novembro e dezembro foram os dois meses com os piores resultados. Os dois meses tiveram, respectivamente, 3,14 e 4,8 vezes mais casos confirmados em relação a julho, considerado até então como o mês de pico da pandemia (186 casos confirmados). Somados, os dois meses contabilizaram 63,58% do total de casos confirmados na cidade – foram 584 em novembro e 891 em dezembro, um total de 1.475.

Em relação aos óbitos, os dois meses também foram os que registraram os maiores números – foram 5 em novembro e 10 em dezembro (45,45 do total registrado na cidade). Durante o ano de 2020, Paranavaí registrou 33 óbitos de pacientes com Covid-19: dois no mês de abril, quatro em maio, um em junho, três em julho, três em agosto, três em setembro, dois em outubro, cinco em novembro e 10 em dezembro.

“Agora estamos começando o ano de 2021 preocupados com os reflexos que podem vir depois das festas de Natal e Ano Novo. O relaxamento intenso por parte das pessoas com relação ao uso de máscaras e à participação em eventos ou reuniões com aglomeração está claramente demonstrado nesse crescimento acelerado do número de casos confirmados e óbitos”, avalia a secretária de Saúde, Andréia Vilar.

Faixa etária – A pesquisa da Vigilância em Saúde também levantou que das 2.320 pessoas positivadas em 2020 para o novo Coronavírus, 78,36% estão na faixa etária de 20 a 59 anos de idade, ou seja, fazem parte do grupo considerado como PEA – População Economicamente Ativa.

Um total de 1.067 pessoas (45,99% dos casos confirmados) estão na faixa etária de 20 a 39 anos. Em seguida aparecem as pessoas que fazem parte da faixa etária de 40 a 59 anos – 751 casos confirmados (32,37%). Os idosos a partir de 60 anos são 11,47% dos casos positivados (266 pessoas). E de 0 a 19 anos foram 236 pessoas positivadas no ano de 2020 (10,17% do total), entre eles estão 13 bebês, com menos de 1 ano de idade.

Das 2.320 pessoas positivadas no ano passado para Covid-19 em Paranavaí, 1.235 (53,23%) são do sexo feminino e 1.085 (46,77%) do sexo masculino.

A maioria dos casos (44,66%) foi confirmada através de laudos do LACEN – 1.036 pessoas no total. Outras 971 pessoas (41,85%) tiveram seus resultados positivados através de Testes Rápidos e 313 pessoas (13,49%) foram confirmadas para Covid-19 através de exames particulares de PCR ultrassensível.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí