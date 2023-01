Paranavaí fecha 2022 com mais de 20 mil casos confirmados de Covid e 46 óbitos

Vinte mil e cinquenta e três. Este é o número exato de casos positivos de Covid-19 registrados em Paranavaí durante o ano de 2022. Em comparação aos dois primeiros anos da pandemia, o resultado é quase dez vezes o número de 2020, quando foram registrados 2.320 casos confirmados na cidade; e ainda 58,5% maior que em 2021, com 12.655 casos positivos conhecidos. A média de 2022 foi de 55 casos positivos por dia e 1.671 por mês.

O município começou o ano de 2022 quebrando o recorde de casos positivos, com a marca de 6.368 novos casos conhecidos registrados em janeiro. Os três meses seguintes foram de queda. Em fevereiro, a diminuição foi um pouco tímida, com 5.496 novos casos positivos registrados. Já em março e abril, a queda foi bastante significativa. Foram registrados 785 casos positivos em março e 669 em abril. Em maio, o número de casos positivos subiu para 2.360; e em junho nova queda – foram 1.430 novos casos registrados na cidade. Desde então, a curva de casos positivos apresentava uma boa queda – foram 390 casos em julho, 488 em agosto, 231 em setembro e 27 em outubro. O mês de novembro trouxe uma alta até então considerada normal: foram 319 casos positivos conhecidos. Mas o mês de dezembro terminou com 1.490 pessoas positivadas em Paranavaí, chamando novamente a atenção dos segmentos de saúde.

“Estamos começando o ano de 2023 de olho nos reflexos que podem vir depois das festas de Natal e Ano Novo. Desde o começo nós afirmamos que o nosso termômetro nessa pandemia é o número de casos graves, principalmente os que precisam de internamento em UTI. Hoje, dia 3 de janeiro de 2023, temos quatro pacientes internados na Santa Casa em leitos de enfermaria. Isso nos deixa um pouco mais confiantes de que o número de casos positivos pode estar alto, mas estamos mantendo os casos graves sob controle”, avalia a secretária de Saúde, Andréia Vilar.

Dos 20.053 casos positivados em Paranavaí, 15% foram de menores de idade, sendo 2.186 crianças da faixa etária entre 1 mês e 12 anos, e 829 adolescentes com idades entre 13 e 17 anos. Os outros 85% dos casos foram de adultos (maiores de 18 anos). Foram positivados 6.860 homens com idades entre 18 e 100 anos, e 10.178 mulheres com idades entre 18 e 101 anos.



Óbitos – No total, foram registrados 360 óbitos de pacientes de Paranavaí com Covid-19. Foram 35 óbitos em 2020, outros 279 em 2021 e 46 em 2022. Desde o início da pandemia, apenas o mês de março de 2020 não tinha registrado nenhum óbito por Covid. Mas em 2022 foram três meses sem registros de óbitos: julho, outubro e novembro.

Cobertura vacinal – Um dos fatores determinantes para o controle do agravamento dos casos de Covid foi o avanço da cobertura vacinal da população.

O Vacinômetro de Paranavaí mostra que até a última quinta-feira (29 de dezembro de 2022), 228.517 doses de vacina contra o Coronavírus já haviam sido aplicadas na cidade em todas fases da Campanha de Imunização. Deste total, 82.295 pessoas foram vacinadas com a primeira dose e 75.882 pessoas já estão com o esquema vacinal completo. Outras 48.979 pessoas maiores de 12 anos também já receberam a 3ª dose (reforço) em Paranavaí e 21.361 pessoas maiores de 18 anos foram imunizadas com a 4ª dose (reforço).

Segundo dados levantados pela Vigilância em Saúde para a base de dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Paranavaí tem, no momento, 88.879 pessoas aptas a receberem as doses da vacina contra Covid, sendo 71.396 pessoas maiores de 18 anos; 6.814 adolescentes com idades entre 12 e 17 anos; e 10.669 crianças com idades entre 3 e 11 anos.

Com base neste levantamento, o município tem hoje 92,59% da população apta vacinada com a 1ª dose e 85,38% da população apta com o esquema vacinal completo (vacinados com a 2ª dose).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí