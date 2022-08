Paranavaí já está vacinando crianças e adolescentes contra pólio e outras doenças

Começaram nesta segunda-feira, dia 8 de agosto, duas importantes campanhas de imunização em todo o país: a campanha de vacinação contra poliomielite para crianças da faixa etária de 1 ano a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias); e a campanha de multivacinação para atualização da situação vacinal de crianças e adolescentes de 0 a 15 anos, contra doenças como febre amarela, hepatite, pneumonia, entre outras. Em Paranavaí, todas as salas de vacina já estão atendendo ao público-alvo das duas campanhas.

“As duas campanhas são de iniciativa do Ministério da Saúde, visando contornar as baixas taxas de vacinação no país. São pelo menos 18 tipos de vacinas previstas no Calendário Nacional disponíveis para estes públicos. Em Paranavaí, os adultos responsáveis podem levar as crianças e adolescentes para se vacinar em qualquer uma das salas de vacina, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 14h às 16h. Além disso, as vacinas também estarão disponíveis nos mutirões de multivacinação no Centro de Eventos, todas as quintas-feiras do mês de agosto, das 17h às 20h”, explica a coordenadora de Imunização do município, Grazieli Barbaço.

As duas campanhas de vacinação serão realizadas até o dia 9 de setembro e terão também um Dia “D” no dia 20 de agosto (sábado), quando todas as salas de vacina estarão abertas o dia todo para a aplicação das doses no público-alvo.

Poliomielite – A doença, também chamada de paralisia infantil, tem certificado de erradicação no Brasil desde 1994, mas a baixa cobertura vacinal nos últimos anos preocupa especialistas. Segundo os últimos dados do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, a cobertura contra a poliomielite no país ainda não chegou aos 50% do público-alvo neste ano.

Multivacinação de crianças e adolescentes – No caso da campanha de multivacinação, as vacinas que estarão disponíveis nos postos de vacinação são contra a hepatite, pneumonia, rotavírus, febre amarela, sarampo, caxumba, rubéola, varicela, HPV, difteria, meningite, entre outras. De acordo com o Ministério da Saúde, todos os imunizantes são seguros e estão registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí