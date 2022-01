Paranavaí já registrou quase 2 mil casos positivos de Covid nos primeiros 15 dias do ano

O ano de 2022 começou com uma realidade preocupante em Paranavaí: o número de casos positivos e ativos de Covid-19 vem crescendo rapidamente. Só nos primeiros 15 dias do mês de janeiro, o município já registrou 1.949 casos positivos do novo Coronavírus. Além disso, nesta segunda-feira (17/1) a Vigilância em Saúde apontou um total de 1.045 casos ativos na cidade.

Em cinco meses, de agosto a dezembro de 2021, Paranavaí somou 1.380 casos positivo de Covid-19. Foram 313 casos em agosto, 311 em setembro, 340 em outubro, 283 em novembro e 133 em dezembro. Ou seja, o número de 1.949 casos positivos registrados na primeira quinzena de janeiro de 2022 já é 41.23% maior que a soma de casos dos últimos cinco meses.

Janeiro de 2022 também já aparece como o terceiro mês com maior número de casos positivos desde o início da pandemia, perdendo apenas para maio de 2021, quando foram registrados 2.679 casos e junho de 2021, quando 2.699 pessoas positivaram para Covid-19.



“Se nos próximos 15 dias os números continuarem com essa evolução de média de 300 casos positivos por dia, janeiro de 2022 vai se confirmar como o mês de maior número de casos até o momento”, avalia a secretária de Saúde, Andréia Vilar.

Dos 1.949 casos positivos registrados no município de 1ª a 15 de janeiro de 2022, 49 foram detectados através de laudos do LACEN, 105 através de exames particulares de PCR ultrassensível e 1.795 por Testes Rápidos. Dos casos confirmados, 95 são crianças com idades entre 1 mês e 12 anos; 71 adolescentes entre 13 e 17 anos; 774 homens com idades entre 18 e 95 anos; e 1.009 mulheres entre 18 e 96 anos.

Casos ativos – Outro número preocupante é o de pessoas com o vírus ativo, ainda em período de transmissão. O último Boletim Covid divulgado nesta segunda-feira (17/1) mostra que Paranavaí tem 1.045 pessoas com o vírus ativo, sendo monitoradas pelas equipes do município.

“Nos últimos 7 meses, de junho a dezembro de 2021, o maior número de pessoas com o vírus ativo registrado foi 210. Este número vinha decaindo e chegamos a ter apenas 6 pessoas com o vírus ativo. Mas no mês de janeiro, com o aumento rápido de casos positivos, também há uma evolução rápida no número de pessoas com o vírus ativo. Isso mostra que a circulação viral está intensa. Por isso, temos trabalhado com a testagem em massa na UBS Centro, para isolar o maior número de pessoas com o vírus ativo e podermos conter essa circulação viral”, explica Andréia.

Casos graves e óbitos – A boa notícia é que, apesar do alto índice de circulação viral, o número de pessoas internadas ou com agravamento da doença está baixo. “O último óbito de paciente de Paranavaí com Covid-19 foi registrado há exatos 40 dias – um homem de 68 anos, com comorbidades associadas, que faleceu no dia 7 de dezembro. Hoje, temos seis pacientes internados na ala Covid da Santa Casa, todos em leitos de Enfermaria. Isso nos mostra que o alto índice de cobertura vacinal é eficaz no sentido de conter os sintomas de agravamento da doença e necessidade de internamentos”, frisa a secretária de Saúde.

O último Vacinômetro de Paranavaí mostrou que até quinta-feira, dia 12/1, 160.254 doses de vacina contra o Coronavírus já foram aplicadas na cidade nas três fases da Campanha de Imunização. Deste total, 74.085 pessoas já foram vacinadas com a primeira dose e 66.327 pessoas já estão com o esquema vacinal completo. Outras 19.842 pessoas maiores de 18 anos também já receberam a 3ª dose (dose de reforço) em Paranavaí.

Segundo dados levantados pela Vigilância em Saúde para a base de dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Paranavaí tem, no momento, 78.210 pessoas aptas a receberem as doses da vacina contra Covid, sendo 71.396 pessoas maiores de 18 anos e 6.814 adolescentes, com idades entre 12 e 17 anos. Com base neste levantamento, o município tem hoje 94,73% da população apta vacinada com a 1ª dose e 84,81% da população apta com o esquema vacinal completo (vacinados com a 2ª dose).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí