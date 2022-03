Paranavaí mantém obrigatoriedade do uso de máscaras para crianças menores de 12 anos em sala de aula

A partir desta quinta-feira, dia 17 de março, o município de Paranavaí começou a seguir parcialmente as determinações e orientações do Decreto Estadual nº 10530/2022, que estabelece novas medidas para o uso de máscara facial de proteção individual no enfrentamento à pandemia de Covid-19. Em Paranavaí será seguida a liberação do uso de máscaras em espaços ao ar livre para a população em geral; porém, a obrigatoriedade do uso de máscaras para crianças menores de 12 anos será mantida exclusivamente nas salas de aula. A decisão será regulamentada através de um Decreto Municipal.

“O Decreto do Estado determina que fica a critério dos pais o uso de máscaras para as crianças menores de 12 anos, tanto em ambientes abertos quanto fechados. Mas, em conversa com a equipe técnica de pediatras da Secretaria Municipal de Saúde e com a equipe da Secretaria Municipal de Educação, optamos por manter a obrigatoriedade do uso das máscaras nos CMEIs e escolas, para garantir mais segurança aos alunos e professores que passam grande parte do dia em sala de aula. As demais medidas do Decreto, como a liberação do uso de máscaras para a população em geral em espaços ao ar livre; a obrigatoriedade do uso em ambientes fechados como transporte público, comércio, trabalho, igreja, eventos, etc; e a obrigatoriedade do uso para pessoas que estejam com sintomas indicativos de Covid-19, serão seguidas pelo município”, explica a secretária de Saúde do município, Andréia Vilar.

De acordo com a secretaria de Educação de Paranavaí, Adélia Paixão, há apenas duas exceções no caso de crianças com relação ao uso de máscaras. “Desde o início, as crianças até 2 anos de idade e as crianças autistas com hipersensibilidade são liberadas do uso de máscaras nas salas de aula”, frisa.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, o uso de máscaras no Paraná era obrigatório desde 28 de abril de 2020. A mudança proposta e aprovada pela Assembleia Legislativa levou em consideração o momento epidemiológico, com a ampla vacinação da população e o baixo índice de ocupação de leitos exclusivos para o tratamento de Covid-19.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí