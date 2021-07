Paranavaí não aplicou doses vencidas de vacina contra Covid-19

Diante de uma reportagem veiculada nesta sexta-feira (2/7) na Folha de São Paulo, denunciando que milhares de pessoas em todo o país teriam tomado vacinas vencidas contra Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde vem a publico esclarecer que, em Paranavaí, nenhum paciente foi vacinado com imunizantes vencidos.

Segundo informações da 14ª Regional de Saúde, Paranavaí recebeu doses de apenas um dos lotes mencionados na reportagem, logo no início do período de vacinação (em fevereiro). Porém, as vacinas foram recebidas e administradas na população em tempo hábil, antes da data de vencimento.

“No caso de alguns pacientes de Paranavaí que aparecem na lista dos que tomaram doses vencidas, o que houve foi um atraso na digitação dos dados no sistema por necessidade de conferência de informações pessoais. Mas todos foram vacinados com doses que ainda estavam dentro do prazo de validade. Além disso, nos últimos dois meses, todos os lotes recebidos se esgotam em no máximo dois dias, o que garante que a dose está sendo aplicada dentro do prazo de validade. Por isso, podemos afirmar que não houve aplicação de nenhuma dose vencida em Paranavaí”, explica a secretária de Saúde do município, Andréia Vilar.

A Secretaria Municipal de Saúde também orienta que toda a população confira o Cartão de Vacina, já que nele constam todos os dados da aplicação: lote, data de vencimento e a marca do imunizante aplicado.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí